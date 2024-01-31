Жительнице Кургана грозит до пяти лет колонии за незаконную прописку мигрантов

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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
Жительница Кургана фиктивно прописала у себя семь иностранцев Фото:

На жительницу Кургана возбудили уголовные дела за незаконную прописку семи иностранных граждан в одном из садоводств. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Полицейскими установлено, что в период с сентября по ноябрь 2023 года 64-летняя местная жительница, являясь собственником жилого помещения, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет семи иностранных граждан, чем организовала их незаконное пребывание на территории России. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела», — сообщается на сайте ведомства.

Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Незаконно зарегистрированные иностранцы сняты с миграционного учета.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разоблачили схему нелегальной регистрации сотен мигрантов. По данным «Известия», полицейскими были зарегистрированы более сотни мигрантов из Средней Азии в одном и том же деревенском доме.

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На жительницу Кургана возбудили уголовные дела за незаконную прописку семи иностранных граждан в одном из садоводств. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Полицейскими установлено, что в период с сентября по ноябрь 2023 года 64-летняя местная жительница, являясь собственником жилого помещения, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет семи иностранных граждан, чем организовала их незаконное пребывание на территории России. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела», — сообщается на сайте ведомства. Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Незаконно зарегистрированные иностранцы сняты с миграционного учета. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разоблачили схему нелегальной регистрации сотен мигрантов. По данным «Известия», полицейскими были зарегистрированы более сотни мигрантов из Средней Азии в одном и том же деревенском доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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