Тюмень вошла в число федеральных лидеров по важному финансовому показателю

Доходы бюджета Тюменской области выросли за год на 33%. По этому показателю регион занял второе место в федеральном топе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследования аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
«Наибольший прирост доходов отмечается в ХМАО — на уровне 40%. Тюменская область — на втором месте, здесь прирост за год составил 33%. Традиционно основную часть доходов бюджета составляет налог на прибыль», — сообщают «Ведомости».
Также в пятерку лидеров вошли Ленинградская, Смоленская области и Адыгея. Отмечается, что для анализа бюджетов были использованы данные информационного ресурса Минфина «Электронный бюджет». Данные были опубликованы 1 января.
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