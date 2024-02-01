01 февраля 2024

Тюмень вошла в число федеральных лидеров по важному финансовому показателю

Доходы бюджета Тюменской области за 2023 год выросли на 33%
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, документы, бюджет
Тюменская область заняла вторую строчку в рейтинге регионов по росту бюджетных доходов Фото:

Доходы бюджета Тюменской области выросли за год на 33%. По этому показателю регион занял второе место в федеральном топе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследования аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«Наибольший прирост доходов отмечается в ХМАО — на уровне 40%. Тюменская область — на втором месте, здесь прирост за год составил 33%. Традиционно основную часть доходов бюджета составляет налог на прибыль», — сообщают «Ведомости».

Также в пятерку лидеров вошли Ленинградская, Смоленская области и Адыгея. Отмечается, что для анализа бюджетов были использованы данные информационного ресурса Минфина «Электронный бюджет». Данные были опубликованы 1 января.

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Доходы бюджета Тюменской области выросли за год на 33%. По этому показателю регион занял второе место в федеральном топе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследования аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). «Наибольший прирост доходов отмечается в ХМАО — на уровне 40%. Тюменская область — на втором месте, здесь прирост за год составил 33%. Традиционно основную часть доходов бюджета составляет налог на прибыль», — сообщают «Ведомости». Также в пятерку лидеров вошли Ленинградская, Смоленская области и Адыгея. Отмечается, что для анализа бюджетов были использованы данные информационного ресурса Минфина «Электронный бюджет». Данные были опубликованы 1 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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