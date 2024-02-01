Тюмень вошла в число федеральных лидеров по важному финансовому показателю

Доходы бюджета Тюменской области за 2023 год выросли на 33%

02 февраля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Тюменская область заняла вторую строчку в рейтинге регионов по росту бюджетных доходов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Доходы бюджета Тюменской области выросли за год на 33%. По этому показателю регион занял второе место в федеральном топе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследования аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). «Наибольший прирост доходов отмечается в ХМАО — на уровне 40%. Тюменская область — на втором месте, здесь прирост за год составил 33%. Традиционно основную часть доходов бюджета составляет налог на прибыль», — сообщают «Ведомости». Также в пятерку лидеров вошли Ленинградская, Смоленская области и Адыгея. Отмечается, что для анализа бюджетов были использованы данные информационного ресурса Минфина «Электронный бюджет». Данные были опубликованы 1 января.

Доходы бюджета Тюменской области выросли за год на 33%. По этому показателю регион занял второе место в федеральном топе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследования аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). «Наибольший прирост доходов отмечается в ХМАО — на уровне 40%. Тюменская область — на втором месте, здесь прирост за год составил 33%. Традиционно основную часть доходов бюджета составляет налог на прибыль», — сообщают «Ведомости». Также в пятерку лидеров вошли Ленинградская, Смоленская области и Адыгея. Отмечается, что для анализа бюджетов были использованы данные информационного ресурса Минфина «Электронный бюджет». Данные были опубликованы 1 января.