01 февраля 2024

Бьюти-блогера Раду Русских снимут с президентских выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аутлет Milano Moda. Екатеринбург, русских рада, кенан
ЦИК выявила нарушения в документации Рады Русских Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Бьюти-блогера из Екатеринбурга Раду Русских снимут с выборов президента России. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России выявила недостатки в оформлении документов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

«[У Русских отсутсвует] документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов протокол об итогах сбора подписей избирателей список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей», — пишет telegram-канал «ЦИК России». Нарушения также были выявлены в документах блогера из Владивостока Анатолия Баташева.

В декабре 2023 года Русских заявила о решении баллотироваться в президенты РФ. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап.

До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч. Точную цифру блогер пообещала назвать после того, как подписи зарегистрируют у нотариуса по регионам. Она признавалась, что на победу в нынешней кампании не надеется, но считает, что на следующих выборах у нее есть все шансы. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.

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Бьюти-блогера из Екатеринбурга Раду Русских снимут с выборов президента России. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России выявила недостатки в оформлении документов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. «[У Русских отсутсвует] документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов протокол об итогах сбора подписей избирателей список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей», — пишет telegram-канал «ЦИК России». Нарушения также были выявлены в документах блогера из Владивостока Анатолия Баташева. В декабре 2023 года Русских заявила о решении баллотироваться в президенты РФ. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап. До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч. Точную цифру блогер пообещала назвать после того, как подписи зарегистрируют у нотариуса по регионам. Она признавалась, что на победу в нынешней кампании не надеется, но считает, что на следующих выборах у нее есть все шансы. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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