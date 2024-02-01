Бьюти-блогера Раду Русских снимут с президентских выборов

02 февраля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

ЦИК выявила нарушения в документации Рады Русских Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Бьюти-блогера из Екатеринбурга Раду Русских снимут с выборов президента России. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России выявила недостатки в оформлении документов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. «[У Русских отсутсвует] документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов протокол об итогах сбора подписей избирателей список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей», — пишет telegram-канал «ЦИК России». Нарушения также были выявлены в документах блогера из Владивостока Анатолия Баташева. В декабре 2023 года Русских заявила о решении баллотироваться в президенты РФ. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап. До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч. Точную цифру блогер пообещала назвать после того, как подписи зарегистрируют у нотариуса по регионам. Она признавалась, что на победу в нынешней кампании не надеется, но считает, что на следующих выборах у нее есть все шансы. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.

Бьюти-блогера из Екатеринбурга Раду Русских снимут с выборов президента России. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России выявила недостатки в оформлении документов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. «[У Русских отсутсвует] документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов протокол об итогах сбора подписей избирателей список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей», — пишет telegram-канал «ЦИК России». Нарушения также были выявлены в документах блогера из Владивостока Анатолия Баташева. В декабре 2023 года Русских заявила о решении баллотироваться в президенты РФ. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап. До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч. Точную цифру блогер пообещала назвать после того, как подписи зарегистрируют у нотариуса по регионам. Она признавалась, что на победу в нынешней кампании не надеется, но считает, что на следующих выборах у нее есть все шансы. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.