Бьюти-блогер Рада Русских сдала в ЦИК 476 подписей из 300 тысяч

02 февраля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Раду Русских (по центру) снимут с президентских выборов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских, которая заявилась на президентские выборы, сдала в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК) всего 476 подписей вместо 300 тысяч. Об этом во время заседания объявил член ЦИК Николай Левичев. Статья по теме Кто такая Рада Русских, баллотирующаяся в президенты РФ Кроме этого, Русских не передала документ об оплате изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей и список людей, осуществляющих сбор. По данным Левичева, она собрала всего 0,16% подписей. Теперь Русских снимут с президентских выборов. О решении баллотироваться в президенты РФ блогер заявила в декабре 2023 года. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап. До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч. Точную цифру блогер пообещала назвать после того, как подписи зарегистрируют у нотариуса по регионам. Она признавалась, что на победу в нынешней кампании не надеется, но считает, что на следующих выборах у нее есть все шансы.

Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских, которая заявилась на президентские выборы, сдала в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК) всего 476 подписей вместо 300 тысяч. Об этом во время заседания объявил член ЦИК Николай Левичев. Кроме этого, Русских не передала документ об оплате изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей и список людей, осуществляющих сбор. По данным Левичева, она собрала всего 0,16% подписей. Теперь Русских снимут с президентских выборов. О решении баллотироваться в президенты РФ блогер заявила в декабре 2023 года. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап. До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч. Точную цифру блогер пообещала назвать после того, как подписи зарегистрируют у нотариуса по регионам. Она признавалась, что на победу в нынешней кампании не надеется, но считает, что на следующих выборах у нее есть все шансы.