Когда могут состояться выборы президента на Украине

Политолог Стоякин: на выборы президента у Украины нет денег

03 февраля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

На подготовку к выборам нужно полгода, сказал Василий Стоякин Фото: Карина Ванеш © URA.RU На организацию новых выборов президента Украины (в 2024 году у действующего главы страны Владимира Зеленского заканчивается срок) потребуется примерно полгода, но этот период может затянуться из-за отсутствия средств на их проведение. Об этом в беседе с URA.RU заявил политтехнолог, политолог, журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин. Согласно Конституции Украины, 31 марта 2024 года должны состоятся президентские выборы. Однако в ноябре 2023 года все депутатские фракции Верховной рады Украины отказались от этого. Они подписали декларацию о том, что ни президентских, ни парламентских выборов в стране до конца военных действий не будет. Они будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения. В декабре 2023 года об этом же заявил глава Украины Владимир Зеленский, несмотря на истечение его президентского срока. Он также сослался на военное положение в стране. При этом в стране продолжаются противостояния Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они длятся уже несколько месяцев. Рейтинг главкома растет. И Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ в случае обострения их конфликта, пишет Berliner Zeitung. На этом фоне стали появляться сообщения об отставке Залужного из-за страха Зеленского потерять свой пост. Правительственный кризис на Украине, осложнит ситуацию для ВСУ и даст возможность России провести наступление в зоне СВО, считает украинский политолог Василий Вакаров. Когда выборы могут провести Новость по теме В биографии Зеленского рассказали, как он избавился от соперников благодаря СВО «Президентские выборы должны были состояться в марте. Избирательный процесс занимает три месяца. То есть он должен был стартовать в последние дни прошлого года. Поскольку в бюджет на следующий год деньги не заложены, это было до этого. Рейтинги главкома ВСУ Валерия Залужного тут не причем. Соответственно никаких выборов не произойдет. То есть здесь не политические вопросы, а сугубо юридические, организационные и финансовые», — сказал Василий Стоякин. Подготовка выборов требует больше времени, рассказал политолог. «На этот процесс требуется около полугода. Нужно провести через Верховную Раду соответствующие решения о проведении выборов, определиться с тем, какие именно они будут: президентские или президентские и парламентские. Внести изменения в государственном бюджете, но для этого нужны деньги, а их нет. Можно рассчитывать только на западную помощь. С ней сейчас обстоят дела не очень. Сколько именно займет согласование принятия целевого финансирования в Конгрессе США или в парламентах, сложно представить. То есть весь процесс займет значительно дольше времени, чем полгода», — отметил собеседник агентства. Почему выборы не состоятся Новость по теме Природа конфликта Зеленского с Залужным: главное из интервью биографа президента Украины Пока не принято никаких дополнительных законов, позволяющих проведение выборов, сообщил эксперт. «В Избирательном кодексе Украины четко указано, что во время военного положения выборов не проводится. Это общая норма, которая касается Конституций и избирательных законов всех стран. У нас принималось специальное решение Госдумы, чтобы сделать возможным проведение выборов на новых территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области), где действует военное положение. Это временная мера специально для этого случая. Украина тоже может пойти этим путем и принять соответствующие решения, но для этого нужна сильная мотивация», — объяснил эксперт. Действующая власть пока не склонна к таким действиям, подчеркнул политтехнолог. «Один из факторов — это ситуация с рейтингами Зеленского и Залужного. США и Евросоюз давят на проведение выборов, но они это делают неуверенно. Если бы вопрос стоял четко, то Зеленский сопротивляться бы не смог. Там нашли бы методы, каким образом его мотивировать к проведению выборов в то время, которое нужно. Поскольку ничего такого не происходит, значит, это все из сферы благих пожеланий», — заключил журналист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На организацию новых выборов президента Украины (в 2024 году у действующего главы страны Владимира Зеленского заканчивается срок) потребуется примерно полгода, но этот период может затянуться из-за отсутствия средств на их проведение. Об этом в беседе с URA.RU заявил политтехнолог, политолог, журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин. Согласно Конституции Украины, 31 марта 2024 года должны состоятся президентские выборы. Однако в ноябре 2023 года все депутатские фракции Верховной рады Украины отказались от этого. Они подписали декларацию о том, что ни президентских, ни парламентских выборов в стране до конца военных действий не будет. Они будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения. В декабре 2023 года об этом же заявил глава Украины Владимир Зеленский, несмотря на истечение его президентского срока. Он также сослался на военное положение в стране. При этом в стране продолжаются противостояния Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они длятся уже несколько месяцев. Рейтинг главкома растет. И Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ в случае обострения их конфликта, пишет Berliner Zeitung. На этом фоне стали появляться сообщения об отставке Залужного из-за страха Зеленского потерять свой пост. Правительственный кризис на Украине, осложнит ситуацию для ВСУ и даст возможность России провести наступление в зоне СВО, считает украинский политолог Василий Вакаров. «Президентские выборы должны были состояться в марте. Избирательный процесс занимает три месяца. То есть он должен был стартовать в последние дни прошлого года. Поскольку в бюджет на следующий год деньги не заложены, это было до этого. Рейтинги главкома ВСУ Валерия Залужного тут не причем. Соответственно никаких выборов не произойдет. То есть здесь не политические вопросы, а сугубо юридические, организационные и финансовые», — сказал Василий Стоякин. Подготовка выборов требует больше времени, рассказал политолог. «На этот процесс требуется около полугода. Нужно провести через Верховную Раду соответствующие решения о проведении выборов, определиться с тем, какие именно они будут: президентские или президентские и парламентские. Внести изменения в государственном бюджете, но для этого нужны деньги, а их нет. Можно рассчитывать только на западную помощь. С ней сейчас обстоят дела не очень. Сколько именно займет согласование принятия целевого финансирования в Конгрессе США или в парламентах, сложно представить. То есть весь процесс займет значительно дольше времени, чем полгода», — отметил собеседник агентства. Пока не принято никаких дополнительных законов, позволяющих проведение выборов, сообщил эксперт. «В Избирательном кодексе Украины четко указано, что во время военного положения выборов не проводится. Это общая норма, которая касается Конституций и избирательных законов всех стран. У нас принималось специальное решение Госдумы, чтобы сделать возможным проведение выборов на новых территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области), где действует военное положение. Это временная мера специально для этого случая. Украина тоже может пойти этим путем и принять соответствующие решения, но для этого нужна сильная мотивация», — объяснил эксперт. Действующая власть пока не склонна к таким действиям, подчеркнул политтехнолог. «Один из факторов — это ситуация с рейтингами Зеленского и Залужного. США и Евросоюз давят на проведение выборов, но они это делают неуверенно. Если бы вопрос стоял четко, то Зеленский сопротивляться бы не смог. Там нашли бы методы, каким образом его мотивировать к проведению выборов в то время, которое нужно. Поскольку ничего такого не происходит, значит, это все из сферы благих пожеланий», — заключил журналист.