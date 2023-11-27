Свердловчанка ушла от сожителя, с которым ее обвинили в убийстве матери

28 ноября 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

В Уфимском Свердловской области 19-летняя Нуриза Шугаипова ушла от 37-летнего Евгения Бакунина, с которым ее подозревают в убийстве матери. По словам источника URA.RU в силовых структурах, девушка вступила в новые отношения с 40-летним мужчиной. История вокруг Шугаиповой началась в середине сентября. Тогда появилась информация, что Евгений и Нуриза якобы убили женщину. Несколько источников URA.RU тогда же заявляли, что у 19-летней девушки есть две дочери (год и два года), и что Нуриза могла избивать мать (один раз, предположительно, она сделала это без одежды на глазах у врачей). В Уфимский семья Шугаиповых переехала из Красноуфимска. После убийства у Нуризы забрали детей. Их отправили в детский дом, говорил другой инсайдер агентства. По версии следствия, пара задушила женщину пищевой пленкой. После этого они увезли ее тело и закопали в пяти километрах от поселка. Силовикам они сказали, что женщина пропала, но их раскололи. Нуриза во всем обвинила сожителя Евгения Бакунина. Шугаипова, как говорил источник агентства, прошла психиатрические экспертизы. Ее отпустили домой под подписку о невыезде, а Бакунина заключили под стражу. «Нуриза живет припеваючи. Она нашла себе нового мужчину, ему около 40 лет, у него что-то с ногой. Они отдыхали в одной из гостиниц Красноуфимска, хорошо так отдыхали. Потом уехали в какую-то деревню, там весело проводили время. Сейчас вместе живут в доме в Уфимском», — поделился собеседник агентства. Новый сожитель Шугаиповой некоторое время не знал, что у нее есть дети. «Об этом он узнал случайно. В какой-то день ее приехали проверить силовики, стали спрашивать про детей. Она стала говорить, что не интересуется их жизнью, поскольку их забрали. А он опешил в этот момент. Стал узнавать, как зовут детей, но она отмалчивалась», — добавил инсайдер URA.RU. Корреспондент агентства попытался связаться с Шугаиповой, но на звонок женщина не ответила. На вопросы, оставленные в мессенджере, к моменту публикации она также не ответила. В СК по Свердловской области пока не комментируют историю. Ранее сообщалось, что Евгений Бакунин проходит экспертизы на вменяемость.