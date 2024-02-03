В ЯНАО придет потепление

В ЯНАО спрогнозировали недельное потепление, но все это время будет пасмурно
В ЯНАО с 7 февраля ожидается потепление. Температура в округе поднимется и будет колебаться от -4 до -12 градусов. Информация об этом размещена на метеорологическом ресурсе Gismeteo.
«С 7 по 11 февраля погода будет днем от -4, ночью до -12 градусов. При этом всю неделю ожидается пасмурность и снег. За день может выпасть до 4,8 миллиметров осадков. Порывы ветра достигнут — 9-11 метров в секунду», — указано на портале.
Сразу после этого температура стремительно начнет понижаться: уже 12 февраля прогнозируется -22 градуса. Несмотря на это, 12 февраля — первый день, когда ожидается солнечная погода.
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