03 февраля 2024
02 февраля 2024

В ЯНАО придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинск., лэп, туча, опора, энергетика, электричество
В ЯНАО спрогнозировали недельное потепление, но все это время будет пасмурно Фото:

В ЯНАО с 7 февраля ожидается потепление. Температура в округе поднимется и будет колебаться от -4 до -12 градусов. Информация об этом размещена на метеорологическом ресурсе Gismeteo.

«С 7 по 11 февраля погода будет днем от -4, ночью до -12 градусов. При этом всю неделю ожидается пасмурность и снег. За день может выпасть до 4,8 миллиметров осадков. Порывы ветра достигнут — 9-11 метров в секунду», — указано на портале.

Сразу после этого температура стремительно начнет понижаться: уже 12 февраля прогнозируется -22 градуса. Несмотря на это, 12 февраля — первый день, когда ожидается солнечная погода.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО с 7 февраля ожидается потепление. Температура в округе поднимется и будет колебаться от -4 до -12 градусов. Информация об этом размещена на метеорологическом ресурсе Gismeteo. «С 7 по 11 февраля погода будет днем от -4, ночью до -12 градусов. При этом всю неделю ожидается пасмурность и снег. За день может выпасть до 4,8 миллиметров осадков. Порывы ветра достигнут — 9-11 метров в секунду», — указано на портале. Сразу после этого температура стремительно начнет понижаться: уже 12 февраля прогнозируется -22 градуса. Несмотря на это, 12 февраля — первый день, когда ожидается солнечная погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...