Губерниев настроил на победу хоккеистов «Зауралья» перед матчем с «Рубином»

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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Калининград, губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев поддержал курганский хоккейный клуб после выхода в плей-офф Фото:

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к курганским хоккеистам перед встречей с соперниками из Тюмени. В своем видеообращении он пожелал клубу «Зауралье» победы в предстоящем поединке, но сделал это в шуточной манере.

«Хоккейный клуб „Зауралье“, привет! Мне сказали, вам надо выиграть в воскресенье (4 февраля). Давайте, мужики, выигрываем! Или вы тряпки? Вперед!» — сказал Дмитрий Губерниев. Видео выложено в telegram-канале «Высшая Хоккейная Лига».

Хоккеисты «Зауралья» 4 февраля сыграют с командой «Рубин» из Тюмени. На данный момент этот клуб возглавляет турнирную таблицу.

Курганские спортсмены оформили выход в плей-офф, разгромив в домашнем матче столичный клуб «Звезда». После «Зауралью» удалось обыграть команду «Югра» из ХМАО со счетом 4:1.

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Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к курганским хоккеистам перед встречей с соперниками из Тюмени. В своем видеообращении он пожелал клубу «Зауралье» победы в предстоящем поединке, но сделал это в шуточной манере. «Хоккейный клуб „Зауралье“, привет! Мне сказали, вам надо выиграть в воскресенье (4 февраля). Давайте, мужики, выигрываем! Или вы тряпки? Вперед!» — сказал Дмитрий Губерниев. Видео выложено в telegram-канале «Высшая Хоккейная Лига». Хоккеисты «Зауралья» 4 февраля сыграют с командой «Рубин» из Тюмени. На данный момент этот клуб возглавляет турнирную таблицу. Курганские спортсмены оформили выход в плей-офф, разгромив в домашнем матче столичный клуб «Звезда». После «Зауралью» удалось обыграть команду «Югра» из ХМАО со счетом 4:1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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