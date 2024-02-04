Губерниев настроил на победу хоккеистов «Зауралья» перед матчем с «Рубином»

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к курганским хоккеистам перед встречей с соперниками из Тюмени. В своем видеообращении он пожелал клубу «Зауралье» победы в предстоящем поединке, но сделал это в шуточной манере.
«Хоккейный клуб „Зауралье“, привет! Мне сказали, вам надо выиграть в воскресенье (4 февраля). Давайте, мужики, выигрываем! Или вы тряпки? Вперед!» — сказал Дмитрий Губерниев. Видео выложено в telegram-канале «Высшая Хоккейная Лига».
Хоккеисты «Зауралья» 4 февраля сыграют с командой «Рубин» из Тюмени. На данный момент этот клуб возглавляет турнирную таблицу.
Курганские спортсмены оформили выход в плей-офф, разгромив в домашнем матче столичный клуб «Звезда». После «Зауралью» удалось обыграть команду «Югра» из ХМАО со счетом 4:1.
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