Развлечения Спорт Губерниев настроил на победу хоккеистов «Зауралья» перед матчем с «Рубином» 04 февраля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 + Дмитрий Губерниев поддержал курганский хоккейный клуб после выхода в плей-офф Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к курганским хоккеистам перед встречей с соперниками из Тюмени. В своем видеообращении он пожелал клубу «Зауралье» победы в предстоящем поединке, но сделал это в шуточной манере. «Хоккейный клуб „Зауралье“, привет! Мне сказали, вам надо выиграть в воскресенье (4 февраля). Давайте, мужики, выигрываем! Или вы тряпки? Вперед!» — сказал Дмитрий Губерниев. Видео выложено в telegram-канале «Высшая Хоккейная Лига». Хоккеисты «Зауралья» 4 февраля сыграют с командой «Рубин» из Тюмени. На данный момент этот клуб возглавляет турнирную таблицу. Курганские спортсмены оформили выход в плей-офф, разгромив в домашнем матче столичный клуб «Звезда». После «Зауралью» удалось обыграть команду «Югра» из ХМАО со счетом 4:1. Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к курганским хоккеистам перед встречей с соперниками из Тюмени. В своем видеообращении он пожелал клубу «Зауралье» победы в предстоящем поединке, но сделал это в шуточной манере. «Хоккейный клуб „Зауралье“, привет! Мне сказали, вам надо выиграть в воскресенье (4 февраля). Давайте, мужики, выигрываем! Или вы тряпки? Вперед!» — сказал Дмитрий Губерниев. Видео выложено в telegram-канале «Высшая Хоккейная Лига». Хоккеисты «Зауралья» 4 февраля сыграют с командой «Рубин» из Тюмени. На данный момент этот клуб возглавляет турнирную таблицу. Курганские спортсмены оформили выход в плей-офф, разгромив в домашнем матче столичный клуб «Звезда». После «Зауралью» удалось обыграть команду «Югра» из ХМАО со счетом 4:1. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям