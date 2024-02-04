В центре Тюмени на продажу выставили памятник архитектуры

В Тюмени на продажу выставили памятник архитектуры и объект культурного наследия — «Дом A.A. Благинина». Информация указана на одном из сайтов для бесплатных объявлений. За двухэтажное здание собственник просит 15,9 млн рублей.
«Продается памятник архитектуры и истории, объект культурного наследия „Дом A.A. Благинина“. Уникальное бревенчатое здание, возведенное в конце XIX века в историческом и деловом центре Tюмени. Стоимость — 15,9 млн рублей», — говорится в объявлении.
Дом площадью 258 квадратных метров продается вместе с земельным участком. В здании, в пешей доступности от которого размещаются администрация города, правительство области и Цветной бульвар, предлагают открыть гостиницу, офис банка или представительства иных организаций. Ранее, до Октябрьской революции, дом принадлежал владельцу типографии и издателю Александру Благинину.
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