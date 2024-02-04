04 февраля 2024
03 февраля 2024

В центре Тюмени на продажу выставили памятник архитектуры

В Тюмени за 15,9 млн рублей продают объект культурного наследия
© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по городу, с админами паблика Архитектурные излишества. Тюмень, старый дом, деревянный дом, улица дзержинского, наличники
Историческое здание сейчас принадлежит частному лицу (архивное фото) Фото:

В Тюмени на продажу выставили памятник архитектуры и объект культурного наследия — «Дом A.A. Благинина». Информация указана на одном из сайтов для бесплатных объявлений. За двухэтажное здание собственник просит 15,9 млн рублей.

«Продается памятник архитектуры и истории, объект культурного наследия „Дом A.A. Благинина“. Уникальное бревенчатое здание, возведенное в конце XIX века в историческом и деловом центре Tюмени. Стоимость — 15,9 млн рублей», — говорится в объявлении.

Дом площадью 258 квадратных метров продается вместе с земельным участком. В здании, в пешей доступности от которого размещаются администрация города, правительство области и Цветной бульвар, предлагают открыть гостиницу, офис банка или представительства иных организаций. Ранее, до Октябрьской революции, дом принадлежал владельцу типографии и издателю Александру Благинину.

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В Тюмени на продажу выставили памятник архитектуры и объект культурного наследия — «Дом A.A. Благинина». Информация указана на одном из сайтов для бесплатных объявлений. За двухэтажное здание собственник просит 15,9 млн рублей. «Продается памятник архитектуры и истории, объект культурного наследия „Дом A.A. Благинина“. Уникальное бревенчатое здание, возведенное в конце XIX века в историческом и деловом центре Tюмени. Стоимость — 15,9 млн рублей», — говорится в объявлении. Дом площадью 258 квадратных метров продается вместе с земельным участком. В здании, в пешей доступности от которого размещаются администрация города, правительство области и Цветной бульвар, предлагают открыть гостиницу, офис банка или представительства иных организаций. Ранее, до Октябрьской революции, дом принадлежал владельцу типографии и издателю Александру Благинину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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