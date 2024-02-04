Бывший курганский губернатор Богомолов объяснил, каким должен быть глава региона

Экс-глава Курганской области Богомолов: губернатор должен быть разносторонним

05 февраля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Мнением о том, каким должен быть глава региона, Богомолов поделился в своей книге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По мнению бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова, руководитель региона должен быть разносторонним человеком, который имеет аналитическое мышление и относится к себе критически. Об этом Богомолов написал в своей новой книге «На перепутье: как это было», которую создавал вместе со своей командой. «Руководитель региона должен быть разносторонне подготовленным, именно от этого будет зависеть его способность быстро освоиться в новой ситуации. Немало значит развитое аналитическое мышление, умение быстро анализировать происходящие явления. На мой взгляд, нужно критически относиться к себе и четко осознавать собственные возможности», — объяснил Богомолов. По его мнению, для главы региона желательно родиться и сформироваться как профессионал в субъекте, которым он управляет. Однако Богомолов допускает возможность, что приезжие губернаторы также могут быть эффективными. Бывший губернатор презентовал свою книгу 2 февраля. В ней он со своей командой рассказал о самых значимых событиях, которые произошли с 1996 по 2014 годы, когда Богомолов управлял регионом. Издание книги проспонсировали местные политики и бизнесмены.

По мнению бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова, руководитель региона должен быть разносторонним человеком, который имеет аналитическое мышление и относится к себе критически. Об этом Богомолов написал в своей новой книге «На перепутье: как это было», которую создавал вместе со своей командой. «Руководитель региона должен быть разносторонне подготовленным, именно от этого будет зависеть его способность быстро освоиться в новой ситуации. Немало значит развитое аналитическое мышление, умение быстро анализировать происходящие явления. На мой взгляд, нужно критически относиться к себе и четко осознавать собственные возможности», — объяснил Богомолов. По его мнению, для главы региона желательно родиться и сформироваться как профессионал в субъекте, которым он управляет. Однако Богомолов допускает возможность, что приезжие губернаторы также могут быть эффективными. Бывший губернатор презентовал свою книгу 2 февраля. В ней он со своей командой рассказал о самых значимых событиях, которые произошли с 1996 по 2014 годы, когда Богомолов управлял регионом. Издание книги проспонсировали местные политики и бизнесмены.