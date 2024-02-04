04 февраля 2024
03 февраля 2024

Бывший курганский губернатор Богомолов объяснил, каким должен быть глава региона

Экс-глава Курганской области Богомолов: губернатор должен быть разносторонним
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация книги. Курган
Мнением о том, каким должен быть глава региона, Богомолов поделился в своей книге Фото:

По мнению бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова, руководитель региона должен быть разносторонним человеком, который имеет аналитическое мышление и относится к себе критически. Об этом Богомолов написал в своей новой книге «На перепутье: как это было», которую создавал вместе со своей командой.

«Руководитель региона должен быть разносторонне подготовленным, именно от этого будет зависеть его способность быстро освоиться в новой ситуации. Немало значит развитое аналитическое мышление, умение быстро анализировать происходящие явления. На мой взгляд, нужно критически относиться к себе и четко осознавать собственные возможности», — объяснил Богомолов.

По его мнению, для главы региона желательно родиться и сформироваться как профессионал в субъекте, которым он управляет. Однако Богомолов допускает возможность, что приезжие губернаторы также могут быть эффективными.

Бывший губернатор презентовал свою книгу 2 февраля. В ней он со своей командой рассказал о самых значимых событиях, которые произошли с 1996 по 2014 годы, когда Богомолов управлял регионом. Издание книги проспонсировали местные политики и бизнесмены.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По мнению бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова, руководитель региона должен быть разносторонним человеком, который имеет аналитическое мышление и относится к себе критически. Об этом Богомолов написал в своей новой книге «На перепутье: как это было», которую создавал вместе со своей командой. «Руководитель региона должен быть разносторонне подготовленным, именно от этого будет зависеть его способность быстро освоиться в новой ситуации. Немало значит развитое аналитическое мышление, умение быстро анализировать происходящие явления. На мой взгляд, нужно критически относиться к себе и четко осознавать собственные возможности», — объяснил Богомолов. По его мнению, для главы региона желательно родиться и сформироваться как профессионал в субъекте, которым он управляет. Однако Богомолов допускает возможность, что приезжие губернаторы также могут быть эффективными. Бывший губернатор презентовал свою книгу 2 февраля. В ней он со своей командой рассказал о самых значимых событиях, которые произошли с 1996 по 2014 годы, когда Богомолов управлял регионом. Издание книги проспонсировали местные политики и бизнесмены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...