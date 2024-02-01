Курганские элиты спонсировали книгу экс-губернатора Богомолова и его команды

Олег Богомолов презентовал книгу, которую писал со своей командой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политики и бизнесмены поддержали издание книги экс-губернатора Курганской области Богомолова и его команды «На перепутье: как это было». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сенатор Российской Федерации Сергей Муратов. Информация о всех спонсорах прозвучала на презентации книги.

«Поддержал обращение ветеранов. В то время, в которое они работали, было сложным. Страна переживала предательство Горбачева, Ельцина. Я помню всех замов губернатора и благодарен им. Первый замгубернатора Александр Бухтояров (ушел из жизни 1 февраля 2021 года) в свое время поддержал меня, когда я только возглавил завод („Курганприбор“)», — рассказал URA.RU сенатор.

Основную часть финансирования предоставил сенатор Сергей Муратов. В числе спонсоров издания также были депутат Государственной думы Александр Ильтяков, депутат Исламов, бизнесмены Алексей Иванов, Сергей Винниченко (из Москвы), предприятия «Зауральские напитки», ЗАО «Картофель», «Дамми» и другие.

Презентация книги Олега Богомолова и его замов «На перепутье: как это было» прошла в Кургане. Мероприятие посетило около сотни человек. В презентованной книге собраны ключевые моменты управления и логика решений тех 18 лет, в течение которых Богомолов управлял Курганской областью. Книга, авторами которой стали 12 человек, стала подарком региону ко дню рождения 6 февраля.

Ранее URA.RU писало, что курганские VIP съехались на презентацию книги команды экс-губернатора Богомолова. Презентация проходила 2 февраля в культурном центре «Академия».