05 февраля 2024

Тюменское правительство контролирует коровью эпидемию в Ишимском районе

В Ишимском районе Тюменской области введены ограничения на вывоз и вывоз коров
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ишимском районе Тюменской области работает ветеринарно-санитарный пропускной пост, ограничивающий вывоз скота Фото:

Эпидемия заразного дерматита у коров в Ишимском районе, из-за которой введены карантины в нескольких регионах России, полностью контролируема, риска распространения болезни нет. Об этом в ответ на запрос URA.RU пояснили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Установлены ограничительные мероприятия по заразному узелковому дерматиту. <…> Установлен перечень ограничений, в том числе и на ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции из эпизоотического очага. Вывоз и ввоз не производится», — говорится в сообщении.

По данным регионального управления ветеринарии, в настоящий момент в Ишимском районе также действует ветеринарно-санитарный пост. Количество заболевших животных и хозяйств, пострадавших от заразной болезни, не уточняется. Несмотря на выявленный очаг дерматита, эпизоотическую ситуацию в регионе ведомство называет стабильной.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за нарушения ветеринарного законодательства, карантины введены в Хакассии, Тыве и Красноярском крае. Причиной эпидемий в этих регионах стали больные животные, которых без санитарных документов вывезли из Тюменской области.

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Эпидемия заразного дерматита у коров в Ишимском районе, из-за которой введены карантины в нескольких регионах России, полностью контролируема, риска распространения болезни нет. Об этом в ответ на запрос URA.RU пояснили в информационном центре правительства Тюменской области. «Установлены ограничительные мероприятия по заразному узелковому дерматиту. <…> Установлен перечень ограничений, в том числе и на ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции из эпизоотического очага. Вывоз и ввоз не производится», — говорится в сообщении. По данным регионального управления ветеринарии, в настоящий момент в Ишимском районе также действует ветеринарно-санитарный пост. Количество заболевших животных и хозяйств, пострадавших от заразной болезни, не уточняется. Несмотря на выявленный очаг дерматита, эпизоотическую ситуацию в регионе ведомство называет стабильной. Ранее URA.RU рассказало, что из-за нарушения ветеринарного законодательства, карантины введены в Хакассии, Тыве и Красноярском крае. Причиной эпидемий в этих регионах стали больные животные, которых без санитарных документов вывезли из Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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