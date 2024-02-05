Бизнесмен, печатавший книги о Гарри Поттере в Кургане, должен выплатить 22 млн

05 февраля 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Суд признал виновным курганца, нелегально печатавшего «Поттериану», схожей с серией от «Росмэн» Фото: Илья Московец © URA.RU Предпринимателя из Кургана признали виновным в нелегальной публикации книг зарубежного автора. Мужчине вынесли приговор за то, что он в течение 2,5 года напечатал десятки тысяч книг о Гарри Поттере. О решении суда сообщает сайт областной прокуратуры. «В период с 13.12.2018 года по 08.04.2021 года подсудимый организовал на территории г. Кургана изготовление с целью последующей реализации более 43 тыс. контрафактных экземпляров книг зарубежного автора. <…> Он признан виновным по п. п. „в“, „г“ ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере)», — рассказали в пресс-службе областного ведомства. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно (на два года) и обязали возместить ущерб правообладателю. По данным источников агентства, решение вынесено по делу о публикации «поттерианы» в курганской типографии. Как отметили в прокуратуре, разрешения на печать книг у бизнесмена не было. Мужчина печатал книги о Гарри Поттере, схожие с серией издательства «Росмэн». «Исключительные права на произведения в период совершения преступления принадлежали обществу с ограниченной ответственностью из г. Москва на основании лицензионного соглашения, заключенного 01.06.2013 с автором серии книг», пишет ведомство. Ущерб по делу составил более 22 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской типографии незаконно печатали книги о Гарри Поттере и продавали их по всей стране. О претензиях правообладателя к незаконному публикатору подробно рассказал адвокат потерпевшей стороны, которым является московское издательство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предпринимателя из Кургана признали виновным в нелегальной публикации книг зарубежного автора. Мужчине вынесли приговор за то, что он в течение 2,5 года напечатал десятки тысяч книг о Гарри Поттере. О решении суда сообщает сайт областной прокуратуры. «В период с 13.12.2018 года по 08.04.2021 года подсудимый организовал на территории г. Кургана изготовление с целью последующей реализации более 43 тыс. контрафактных экземпляров книг зарубежного автора. <…> Он признан виновным по п. п. „в“, „г“ ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере)», — рассказали в пресс-службе областного ведомства. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно (на два года) и обязали возместить ущерб правообладателю. По данным источников агентства, решение вынесено по делу о публикации «поттерианы» в курганской типографии. Как отметили в прокуратуре, разрешения на печать книг у бизнесмена не было. Мужчина печатал книги о Гарри Поттере, схожие с серией издательства «Росмэн». «Исключительные права на произведения в период совершения преступления принадлежали обществу с ограниченной ответственностью из г. Москва на основании лицензионного соглашения, заключенного 01.06.2013 с автором серии книг», пишет ведомство. Ущерб по делу составил более 22 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской типографии незаконно печатали книги о Гарри Поттере и продавали их по всей стране. О претензиях правообладателя к незаконному публикатору подробно рассказал адвокат потерпевшей стороны, которым является московское издательство.