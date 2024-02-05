Главное об СВО 5 февраля: при ударе ВСУ по Лисичанску погиб министр ЧС ЛНР

При ударе по Лисичанску погиб министр ЧС ЛНР Потелещенко

05 февраля 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли огневое поражение украинской армии на донецком направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля при обстреле украинской армией пекарни в Лисичанске. Информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 5 февраля. Погиб министр ЧС ЛНР Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля. Это произошло в результате удара украинской армии по пекарне Лисичанска. Информацию об этом подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он добавил, что Потелещенко был мужественным человеком и профессионалом, а также решительным командиром, которому можно было доверять. Пасечник также выразил соболезнования родным и близким и пообещал отомстить за гибель полковника. Атаки ВСУ по российским регионам Ночью была пресечена четвертая попытка украинских сил применить беспилотник для атаки Брянской области. Уточняется, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА. Более 10 дронов-камикадзе ВСУ атаковали Белгородскую область, порядка 70 снарядов было выпущено по населенным пунктам региона. В результате действий украинских военнослужащих были повреждены четыре дома, два легковых автомобиля, комбайн, труба газопровода и электрический кабель. В результате обстрела украинскими силами приграничного поселка Теткино в Курской области женщина получила осколочное ранение. Медики оказали ей необходимую помощь. Всего было по региону было выпущено пять снарядов. Успехи ВС РФ в зоне спецоперации Российские десантники нанесли удары с помощью дронов по позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Всего за сутки было нанесено около 20 ударов FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами. Было уничтожено несколько пунктов временного размещения личного состава, наблюдательные пункты, легковые автомобили и блиндажи с личным составом украинской армии. Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Они подавили три минометные точки, а также уничтожили расчет беспилотного летательного аппарата ВСУ. Экипажи танков Т-80БВМ мотострелкового полка Центральной группировки ВС РФ поразили район дислокации живой силы и вооружения украинских войск в районе Торского участка на краснолиманском направлении. Огнем танковых экипажей были поражены украинские блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой подвоза и тыла. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» Западной группировки войск РФ на купянском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab. Кроме того, было уничтожено артиллерийское орудие М777 производства США. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Они нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка. Российские войска за сутки улучшили положение на краснолиманском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении. При поддержке артиллерии российские военные отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР), передает Пятый канал. Киевский режим понес существенные потери в живой силе — до 260 боевиков. Ранее URA.RU приводило главные новости об СВО к вечеру 4 февраля. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил село Работино в Запорожской области. До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные при помощи артиллерии нанесли удар по запорожскому направлению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля при обстреле украинской армией пекарни в Лисичанске. Информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 5 февраля. Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля. Это произошло в результате удара украинской армии по пекарне Лисичанска. Информацию об этом подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он добавил, что Потелещенко был мужественным человеком и профессионалом, а также решительным командиром, которому можно было доверять. Пасечник также выразил соболезнования родным и близким и пообещал отомстить за гибель полковника. Ночью была пресечена четвертая попытка украинских сил применить беспилотник для атаки Брянской области. Уточняется, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА. Более 10 дронов-камикадзе ВСУ атаковали Белгородскую область, порядка 70 снарядов было выпущено по населенным пунктам региона. В результате действий украинских военнослужащих были повреждены четыре дома, два легковых автомобиля, комбайн, труба газопровода и электрический кабель. В результате обстрела украинскими силами приграничного поселка Теткино в Курской области женщина получила осколочное ранение. Медики оказали ей необходимую помощь. Всего было по региону было выпущено пять снарядов. Российские десантники нанесли удары с помощью дронов по позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Всего за сутки было нанесено около 20 ударов FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами. Было уничтожено несколько пунктов временного размещения личного состава, наблюдательные пункты, легковые автомобили и блиндажи с личным составом украинской армии. Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Они подавили три минометные точки, а также уничтожили расчет беспилотного летательного аппарата ВСУ. Экипажи танков Т-80БВМ мотострелкового полка Центральной группировки ВС РФ поразили район дислокации живой силы и вооружения украинских войск в районе Торского участка на краснолиманском направлении. Огнем танковых экипажей были поражены украинские блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой подвоза и тыла. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» Западной группировки войск РФ на купянском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab. Кроме того, было уничтожено артиллерийское орудие М777 производства США. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Они нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка. ВС РФ улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении. При поддержке артиллерии российские военные отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР), передает Пятый канал. Киевский режим понес существенные потери в живой силе — до 260 боевиков. Ранее URA.RU приводило главные новости об СВО к вечеру 4 февраля. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил село Работино в Запорожской области. До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные при помощи артиллерии нанесли удар по запорожскому направлению.