Участники международного конкурса в ЯНАО прошли необычную жеребьевку

В Салехарде (ЯНАО) 6 февраля подготовка к открытию международного конкурса «Симфония Ямала» началась с жеребьевки, которая определила порядок выступлений музыкантов. Пронумерованные бубны подарили участникам.
«В культурно-деловом центре Салехарда началась подготовка к открытию конкурса „Симфония Ямала“. Участники вытянули бубны с номерами, под которыми выйдут на сцену. Возвращать инвентарь не пришлось — это был подарок музыкантам», — сообщило издание «Север-Пресс».
Конкурс молодых музыкантов пройдет в окружном центре ЯНАО с 6 по 11 февраля. На открытии мероприятия выступят юные таланты с знаменитым пианистом Денисом Мацуевым. 5 февраля в аэропорту Салехарда встретили конкурсантов из России, Китая и Франции.
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