05 февраля 2024

Участники международного конкурса в ЯНАО прошли необычную жеребьевку

В Салехарде прошла жеребьевка участников конкурса «Симфония Ямала»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Просветительский марафон «Знание. Первые». Екатеринбург, пианино, музыка, культура, клавиши, руки пианиста, игра на пианино
Музыканты определили порядок выступлений на конкурсе Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 6 февраля подготовка к открытию международного конкурса «Симфония Ямала» началась с жеребьевки, которая определила порядок выступлений музыкантов. Пронумерованные бубны подарили участникам.

«В культурно-деловом центре Салехарда началась подготовка к открытию конкурса „Симфония Ямала“. Участники вытянули бубны с номерами, под которыми выйдут на сцену. Возвращать инвентарь не пришлось — это был подарок музыкантам», — сообщило издание «Север-Пресс».

Конкурс молодых музыкантов пройдет в окружном центре ЯНАО с 6 по 11 февраля. На открытии мероприятия выступят юные таланты с знаменитым пианистом Денисом Мацуевым. 5 февраля в аэропорту Салехарда встретили конкурсантов из России, Китая и Франции.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) 6 февраля подготовка к открытию международного конкурса «Симфония Ямала» началась с жеребьевки, которая определила порядок выступлений музыкантов. Пронумерованные бубны подарили участникам. «В культурно-деловом центре Салехарда началась подготовка к открытию конкурса „Симфония Ямала“. Участники вытянули бубны с номерами, под которыми выйдут на сцену. Возвращать инвентарь не пришлось — это был подарок музыкантам», — сообщило издание «Север-Пресс». Конкурс молодых музыкантов пройдет в окружном центре ЯНАО с 6 по 11 февраля. На открытии мероприятия выступят юные таланты с знаменитым пианистом Денисом Мацуевым. 5 февраля в аэропорту Салехарда встретили конкурсантов из России, Китая и Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...