«Единая Россия» вступила в борьбу за лояльность бизнесменов ЯНАО

06 февраля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» вступила в борьбу за ямальский бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча с представителями предпринимательства на базе ямальского реготделения партии «Единая Россия» состоялась в один день с собранием независимой Ассоциации гостеприимства, с созданием которой связан лидер окружной отделения эсеров Максим Лазарев. Источники URA.RU рассказывают, что таким образом ЕР пытается подхватить повестку и повысить лояльность предпринимателей к партии власти. «Не успела пройти конференция Ассоциации гостеприимства, созданная при прямом участии эсера Лазарева, как в тот же день на базе реготделения „Единой России“ проходит аналогичная встреча. С одной разницей — ассоциация приглашает представителей Роспотребнадзора, а единороссы — подконтрольное правительству ЯНАО агентство „Мой бизнес“. Перед выборами президента предпринимателям был дан сигнал — выбирайте, с кем будете сотрудничать дальше, с властями или с независимым объединением», — рассказали собеседники. Максим Лазарев в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснил, что единороссы пытаются не отставать, поэтому проводят схожие мероприятия. В региональном отделении «Единой России» на вопросы URA.RU не ответили. Ранее URA.RU рассказывало, что глава реготделения «Справедливой России» Лазарев стал одним из инициаторов создания независимой ассоциации бизнесменов для решения накопившихся вопросов. По словам политика, несмотря на мощную поддержку, которую оказывает бизнесу губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, на низовых уровнях многие проблемы остаются незамеченными для местных властей Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча с представителями предпринимательства на базе ямальского реготделения партии «Единая Россия» состоялась в один день с собранием независимой Ассоциации гостеприимства, с созданием которой связан лидер окружной отделения эсеров Максим Лазарев. Источники URA.RU рассказывают, что таким образом ЕР пытается подхватить повестку и повысить лояльность предпринимателей к партии власти. «Не успела пройти конференция Ассоциации гостеприимства, созданная при прямом участии эсера Лазарева, как в тот же день на базе реготделения „Единой России“ проходит аналогичная встреча. С одной разницей — ассоциация приглашает представителей Роспотребнадзора, а единороссы — подконтрольное правительству ЯНАО агентство „Мой бизнес“. Перед выборами президента предпринимателям был дан сигнал — выбирайте, с кем будете сотрудничать дальше, с властями или с независимым объединением», — рассказали собеседники. Максим Лазарев в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснил, что единороссы пытаются не отставать, поэтому проводят схожие мероприятия. В региональном отделении «Единой России» на вопросы URA.RU не ответили. Ранее URA.RU рассказывало, что глава реготделения «Справедливой России» Лазарев стал одним из инициаторов создания независимой ассоциации бизнесменов для решения накопившихся вопросов. По словам политика, несмотря на мощную поддержку, которую оказывает бизнесу губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, на низовых уровнях многие проблемы остаются незамеченными для местных властей