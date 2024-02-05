Как в Тюмени борются с последствиями снегопада

В Тюмени за сутки на полигоны вывезли около 38 тысяч кубометров снега. На федеральных трассах последствия непогоды убирают более 200 единиц техники. Об этом сообщили в городской администрации.
«В ночную смену на уборку улиц вышло 522 единицы техники. За прошлые сутки на полигоны вывезено 37 895 кубометров снега. Сейчас Тюмень от снежных масс освобождают 667 спецмашин и 562 дорожных рабочих и дворников», — сообщили в мэрии.
Дорожники работают на улицах Мельникайте, Ямской, Белинского, Велижанском тракте и в других районах города. Согласно регламенту, на вывоз снега и удаление наледи рабочим дается девять дней, дворы и межквартальные проезды должны убирать УК и управы округов.
Как сообщил инфоцентру регионального правительства директор филиала ФКУ «Уралуправтодор» Евгений Мурадов, федеральные трассы убирают более 200 единиц техники. На опасных участках дорог, которые подвержены обледенению, ведется патрулирование.
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