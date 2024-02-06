Мизулина раскритиковала творчество рэпера Vacio

06 февраля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Екатерину Мизулину очень удивило, какие клипы снимал рэпер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рэпера Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) сложно назвать талантливым исполнителем, основываясь на клипах, которые он снимает. Таким мнением с URA.RU поделилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она за последние два дня провела две встречи с молодежью Екатеринбурга. «Я знаю, что многие увидели в этом самом клипе порнографию, но там и текст песни удивительнейший. И те, кто его защищают и говорят, что он талантливый рэпер… Я была очень сильно удивлена, когда посмотрела этот контент. Но если использовать хаотично матерные слова и показывать конкретно голых людей в кадре — разве это талант? Не знаю, это очень забавно. », — посчитала Мизулина. Также она уточнила, что пока ответа от Генеральной прокуратуры ей не поступало. Ранее глава Лиги безопасного интернета обращалась в ведомство, чтобы оно проверило музыканта и ограничило распространение его творчества. «Пока еще рано, сроки не вышли, поскольку в январе было много праздничных дней. Абсолютно точно они в какой-то момент ответят», — уточнила активистка. Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении звезд и блогеров. Например, она жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию, но потом передумал. Также Мизулина готовила донос на участника «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой — рэпера VACIO из Екатеринбурга, которого в итоге призвали на службу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рэпера Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) сложно назвать талантливым исполнителем, основываясь на клипах, которые он снимает. Таким мнением с URA.RU поделилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она за последние два дня провела две встречи с молодежью Екатеринбурга. «Я знаю, что многие увидели в этом самом клипе порнографию, но там и текст песни удивительнейший. И те, кто его защищают и говорят, что он талантливый рэпер… Я была очень сильно удивлена, когда посмотрела этот контент. Но если использовать хаотично матерные слова и показывать конкретно голых людей в кадре — разве это талант? Не знаю, это очень забавно. », — посчитала Мизулина. Также она уточнила, что пока ответа от Генеральной прокуратуры ей не поступало. Ранее глава Лиги безопасного интернета обращалась в ведомство, чтобы оно проверило музыканта и ограничило распространение его творчества. «Пока еще рано, сроки не вышли, поскольку в январе было много праздничных дней. Абсолютно точно они в какой-то момент ответят», — уточнила активистка. Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении звезд и блогеров. Например, она жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию, но потом передумал. Также Мизулина готовила донос на участника «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой — рэпера VACIO из Екатеринбурга, которого в итоге призвали на службу.