Более 300 пропавших курганцев нашли добровольцы за три года

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Лес, снег, собака. Курган, лес, дорога
Пропавших ищут в лесах и городских зонах Фото:

В Курганской области добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» за три года существования нашли живыми 317 пропавших. Представители отряда подвели итоги своей работы в соцсети «ВКонтакте» в связи с днем рождения реготделения.

«Три года мы ищем пропавших в Курганской области в природной и городской среде, проводим лекции и профилактические мероприятия, организуем учения. За прошедшие три года в отряд поступило 458 заявок, в 317 случаях потерявшихся удалось найти живыми», — указано в сообщении.

Отряду в Курганской области помогают более 120 добровольцев. Представители организации отметили, что постоянно сотрудничают с МЧС, полицией, СК и медиками.

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В Курганской области добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» за три года существования нашли живыми 317 пропавших. Представители отряда подвели итоги своей работы в соцсети «ВКонтакте» в связи с днем рождения реготделения. «Три года мы ищем пропавших в Курганской области в природной и городской среде, проводим лекции и профилактические мероприятия, организуем учения. За прошедшие три года в отряд поступило 458 заявок, в 317 случаях потерявшихся удалось найти живыми», — указано в сообщении. Отряду в Курганской области помогают более 120 добровольцев. Представители организации отметили, что постоянно сотрудничают с МЧС, полицией, СК и медиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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