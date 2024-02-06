Более 300 пропавших курганцев нашли добровольцы за три года

06 февраля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Пропавших ищут в лесах и городских зонах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» за три года существования нашли живыми 317 пропавших. Представители отряда подвели итоги своей работы в соцсети «ВКонтакте» в связи с днем рождения реготделения. «Три года мы ищем пропавших в Курганской области в природной и городской среде, проводим лекции и профилактические мероприятия, организуем учения. За прошедшие три года в отряд поступило 458 заявок, в 317 случаях потерявшихся удалось найти живыми», — указано в сообщении. Отряду в Курганской области помогают более 120 добровольцев. Представители организации отметили, что постоянно сотрудничают с МЧС, полицией, СК и медиками.

В Курганской области добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» за три года существования нашли живыми 317 пропавших. Представители отряда подвели итоги своей работы в соцсети «ВКонтакте» в связи с днем рождения реготделения. «Три года мы ищем пропавших в Курганской области в природной и городской среде, проводим лекции и профилактические мероприятия, организуем учения. За прошедшие три года в отряд поступило 458 заявок, в 317 случаях потерявшихся удалось найти живыми», — указано в сообщении. Отряду в Курганской области помогают более 120 добровольцев. Представители организации отметили, что постоянно сотрудничают с МЧС, полицией, СК и медиками.