Более 300 пропавших курганцев нашли добровольцы за три года

В Курганской области добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» за три года существования нашли живыми 317 пропавших. Представители отряда подвели итоги своей работы в соцсети «ВКонтакте» в связи с днем рождения реготделения.
«Три года мы ищем пропавших в Курганской области в природной и городской среде, проводим лекции и профилактические мероприятия, организуем учения. За прошедшие три года в отряд поступило 458 заявок, в 317 случаях потерявшихся удалось найти живыми», — указано в сообщении.
Отряду в Курганской области помогают более 120 добровольцев. Представители организации отметили, что постоянно сотрудничают с МЧС, полицией, СК и медиками.
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