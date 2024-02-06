06 февраля 2024

У жителей Кургана с потолка капает вода при плюсовой температуре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган, потоп, алексеева 1, протекающая крыша
Курганцам используют подручные средства, чтобы не затопило квартиру (архивное фото) Фото:

Жильцы дома №77 по улице Красина в Кургане пожаловались на капающую воду с потолка. В беседе с URA.RU горожане пояснили, что причина — ветхая крыша и растаявший снег.

«Потоп на Красина, 77 в Кургане. С потолка на кухне капает вода после таяния снега», — пояснили собеседники информационного агентства.

Заведует домом ООО «Мастер». Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию по теме публикации. На момент выхода материла ответ получен не был.

Метеорологи предупреждали, Курганской области ожидается потепление до плюсовых температур. Пик пришелся на 6—7 февраля. Затем должно последовать похолодание с гололедицей.

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Жильцы дома №77 по улице Красина в Кургане пожаловались на капающую воду с потолка. В беседе с URA.RU горожане пояснили, что причина — ветхая крыша и растаявший снег. «Потоп на Красина, 77 в Кургане. С потолка на кухне капает вода после таяния снега», — пояснили собеседники информационного агентства. Заведует домом ООО «Мастер». Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию по теме публикации. На момент выхода материла ответ получен не был. Метеорологи предупреждали, Курганской области ожидается потепление до плюсовых температур. Пик пришелся на 6—7 февраля. Затем должно последовать похолодание с гололедицей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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