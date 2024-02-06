Курганца осудили за призывы расправиться над мэром из-за транспортной реформы

Жителя Кургана осудили за призывы к расправе над мэром города из-за транспортной реформы. Ему назначили наказание в виде двух лет принудительных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.
«В Центральном окружном военном суде г. Екатеринбурга осудили 58-летнего неработающего курганца, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Фигурант из-за личной мести призывал в соцсетях к расправе над мэром Кургана и руководством транспортных кампаний, обеспечивающих перевозку пассажиров по установленному маршруту и расписанию», — говорится в сообщении. Злоумышленнику назначили два года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в размере 300 тысяч рублей.
Также осужденный размещал в соцсетях призывы к расправе в отношении ряда государственных деятелей. В частности, министров и депутатов Госдумы.
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