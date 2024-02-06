06 февраля 2024

Курганца осудили за призывы расправиться над мэром из-за транспортной реформы

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец получил два года принудительных работ за призывы к свержению власти Фото:

Жителя Кургана осудили за призывы к расправе над мэром города из-за транспортной реформы. Ему назначили наказание в виде двух лет принудительных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«В Центральном окружном военном суде г. Екатеринбурга осудили 58-летнего неработающего курганца, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Фигурант из-за личной мести призывал в соцсетях к расправе над мэром Кургана и руководством транспортных кампаний, обеспечивающих перевозку пассажиров по установленному маршруту и расписанию», — говорится в сообщении. Злоумышленнику назначили два года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в размере 300 тысяч рублей.

Также осужденный размещал в соцсетях призывы к расправе в отношении ряда государственных деятелей. В частности, министров и депутатов Госдумы.

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Жителя Кургана осудили за призывы к расправе над мэром города из-за транспортной реформы. Ему назначили наказание в виде двух лет принудительных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «В Центральном окружном военном суде г. Екатеринбурга осудили 58-летнего неработающего курганца, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Фигурант из-за личной мести призывал в соцсетях к расправе над мэром Кургана и руководством транспортных кампаний, обеспечивающих перевозку пассажиров по установленному маршруту и расписанию», — говорится в сообщении. Злоумышленнику назначили два года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в размере 300 тысяч рублей. Также осужденный размещал в соцсетях призывы к расправе в отношении ряда государственных деятелей. В частности, министров и депутатов Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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