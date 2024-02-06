06 февраля 2024

В Тюмени расширят городскую поликлинику

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас разрабатывается медико-техническое задание на расширение больницы Фото:

В Тюмени расширят городскую поликлинику №1. Об этом URA.RU рассказала в региональном департаменте здравоохранения. Сроки строительства пока неизвестны.

«В целях расширения площадей ГАУЗ ТО „Городская поликлиника №1“ (далее — ГП №1), для комфортного получения пациентами медицинской помощи, в том числе с учетом принципа „шаговой доступности“, в настоящее время департаментом здравоохранения Тюменской области совместно с администрацией ГП №1 разрабатывается медико-техническое задание», — рассказали агентству в департаменте. На данный момент в заречной части города работают два корпуса поликлиники.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме построят новую областную больницу №4. На ее возведение власти потратят 1,5 млрд рублей. Работы закончат в 2026 году.

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В Тюмени расширят городскую поликлинику №1. Об этом URA.RU рассказала в региональном департаменте здравоохранения. Сроки строительства пока неизвестны. «В целях расширения площадей ГАУЗ ТО „Городская поликлиника №1“ (далее — ГП №1), для комфортного получения пациентами медицинской помощи, в том числе с учетом принципа „шаговой доступности“, в настоящее время департаментом здравоохранения Тюменской области совместно с администрацией ГП №1 разрабатывается медико-техническое задание», — рассказали агентству в департаменте. На данный момент в заречной части города работают два корпуса поликлиники. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме построят новую областную больницу №4. На ее возведение власти потратят 1,5 млрд рублей. Работы закончат в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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