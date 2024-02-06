В Тюмени расширят городскую поликлинику

07 февраля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Сейчас разрабатывается медико-техническое задание на расширение больницы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени расширят городскую поликлинику №1. Об этом URA.RU рассказала в региональном департаменте здравоохранения. Сроки строительства пока неизвестны. «В целях расширения площадей ГАУЗ ТО „Городская поликлиника №1“ (далее — ГП №1), для комфортного получения пациентами медицинской помощи, в том числе с учетом принципа „шаговой доступности“, в настоящее время департаментом здравоохранения Тюменской области совместно с администрацией ГП №1 разрабатывается медико-техническое задание», — рассказали агентству в департаменте. На данный момент в заречной части города работают два корпуса поликлиники. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме построят новую областную больницу №4. На ее возведение власти потратят 1,5 млрд рублей. Работы закончат в 2026 году.

В Тюмени расширят городскую поликлинику №1. Об этом URA.RU рассказала в региональном департаменте здравоохранения. Сроки строительства пока неизвестны. «В целях расширения площадей ГАУЗ ТО „Городская поликлиника №1“ (далее — ГП №1), для комфортного получения пациентами медицинской помощи, в том числе с учетом принципа „шаговой доступности“, в настоящее время департаментом здравоохранения Тюменской области совместно с администрацией ГП №1 разрабатывается медико-техническое задание», — рассказали агентству в департаменте. На данный момент в заречной части города работают два корпуса поликлиники. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме построят новую областную больницу №4. На ее возведение власти потратят 1,5 млрд рублей. Работы закончат в 2026 году.