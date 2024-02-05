В Тюменской области построят новую поликлинику

В Ишиме возведут поликлинику за 1,5 млрд рублей

Новую поликлинику сдадут весной 2026 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) построят новую поликлинику ОБ №4, на возведение и оборудование которой потратят 1,5 млрд рублей. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по строительству поликлиники ГБУЗ ТО „Областная больница №4“ в Ишиме. Начальная цена — 1 575 588 164 рублей. Стоимость включает затраты на строительство объекта, его оборудование и прочие расходы», — следует из документации.

Строить учреждение будут чуть больше двух лет. Закончить работы необходимо к середине марта 2026-го. Расположится поликлиника в квартале улиц М.Садовая, Одоевского, Б.Садовая.

Как ранее сообщало главное управление строительства региона, учреждение будет рассчитано на 600 посещений в день. В нем расположатся терапевтическое отделение, детская и взрослая стоматологии, дневной стационар и прочие.