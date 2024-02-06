06 февраля 2024

В Тюменской области выпустили книгу о Дмитрии Менделееве

© Служба новостей «URA.RU»
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Менделеев. Тюмень
7 и 8 февраля в Тобольске проходит фестиваль «Менделеевские дни» Фото:

В Тобольске (Тюменская область) прошла презентации книги о Дмитрии Менделееве «Сын Сибири». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там добавили, что издание было выпущено к 190-летию ученого.

«Художественную книгу о Дмитрии Менделееве „Сын Сибири“ презентовали в Тобольске. Уникальное издание приурочено к 190-летию великого ученого. Автор произведения — известный сибирский писатель, профессор, доктор исторических наук Вячеслав Софронов», — указано в сообщении Инфоцентра.

В ближайшее время книга поступит во все библиотеки Тобольска. С 7 по 8 февраля в городе проходит фестиваль «Менделеевские дни». Его участники смогут посетить тематические лекции, гастрономический фестиваль и побывать на экскурсии «ЗапСибНефтехиме».

«Менделеевские дни» станут в Тобольске ежегодными. Приуроченные к дню рождения известного ученого, они будут посвящены его биографии, научной деятельности и популяризации наследия», — сообщает telegram-канал Информационного центра Тюменской области со ссылкой на слова мэра Тобольска Максима Афанасьева.

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В Тобольске (Тюменская область) прошла презентации книги о Дмитрии Менделееве «Сын Сибири». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там добавили, что издание было выпущено к 190-летию ученого. «Художественную книгу о Дмитрии Менделееве „Сын Сибири“ презентовали в Тобольске. Уникальное издание приурочено к 190-летию великого ученого. Автор произведения — известный сибирский писатель, профессор, доктор исторических наук Вячеслав Софронов», — указано в сообщении Инфоцентра. В ближайшее время книга поступит во все библиотеки Тобольска. С 7 по 8 февраля в городе проходит фестиваль «Менделеевские дни». Его участники смогут посетить тематические лекции, гастрономический фестиваль и побывать на экскурсии «ЗапСибНефтехиме». «Менделеевские дни» станут в Тобольске ежегодными. Приуроченные к дню рождения известного ученого, они будут посвящены его биографии, научной деятельности и популяризации наследия», — сообщает telegram-канал Информационного центра Тюменской области со ссылкой на слова мэра Тобольска Максима Афанасьева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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