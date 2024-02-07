Мэрия Кургана вернула старый автобусный маршрут, который отменила ранее

Власти отменяли маршрут якобы из-за нарушений перевозчиком федерального закона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Администрация Кургана новым постановлением отменила свое решение о прекращении действия свидетельства на перевозку пассажиров по автобусному маршруту №363 «ул. Лескова — Вокзал». Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Отменить постановление администрации города Кургана: от 5 октября 2023 года № 8502 „О прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок“», — указано в новом документе мэрии на сайте. В устаревшем постановлении, которое отменяет новое, уточняется, что речь идет о городском автобусном маршруте №363 «Ул. Лескова — Вокзал».

Прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по этому маршруту, по информации администрации, происходило в связи с тем, что перевозчик якобы не выполнял ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд. Источник URA.RU, близкий к теме транспортного бизнеса, объяснил, что перевозчик выполнял рейсы по маршруту, оснований для отмены действия свидетельства не было. Именно поэтому, как утверждает источник, было выпущено новое постановление об отмене.

Корреспондент URA.RU направил запрос по данному документу администрации Кургана. На момент публикации новости ответ не был получен. После получения ответа комментарий будет добавлен.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана отменила действие свидетельств двух городских автобусных маршрутов. Автобус № 33 следовал от 1 микрорайона до поселка Вороновка, а № 363 от улицы Лескова до центрального вокзала.