07 февраля 2024

В Тюменской области перевернулся школьный автобус с детьми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 5. ХМАО, школьный автобус, развозка, школа
Автобус занесло на заснеженной дороге и унесло на обочину Фото:

В Ишимском районе Тюменской области школьный автобус с детьми завалился на бок на заснеженной обочине. Инцидент произошел на трассе по пути в Стрехнино, сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства.

«В дорожном происшествии со школьным автобусом в Ишимском районе пострадавших нет. Дети ехали на занятия в Стрехнинскую школу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что учеников пересадили в другой автобус. Счейчас они находятся на уроке, занятия идут в штатном режиме. За состоянием детей следит медицинский работник.

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В Ишимском районе Тюменской области школьный автобус с детьми завалился на бок на заснеженной обочине. Инцидент произошел на трассе по пути в Стрехнино, сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «В дорожном происшествии со школьным автобусом в Ишимском районе пострадавших нет. Дети ехали на занятия в Стрехнинскую школу», — говорится в сообщении. Сообщается, что учеников пересадили в другой автобус. Счейчас они находятся на уроке, занятия идут в штатном режиме. За состоянием детей следит медицинский работник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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