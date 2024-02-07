Автобус занесло на заснеженной дороге и унесло на обочину
В Ишимском районе Тюменской области школьный автобус с детьми завалился на бок на заснеженной обочине. Инцидент произошел на трассе по пути в Стрехнино, сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства.
«В дорожном происшествии со школьным автобусом в Ишимском районе пострадавших нет. Дети ехали на занятия в Стрехнинскую школу», — говорится в сообщении.
Сообщается, что учеников пересадили в другой автобус. Счейчас они находятся на уроке, занятия идут в штатном режиме. За состоянием детей следит медицинский работник.
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