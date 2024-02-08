В УФСИН рассказали, как кормят зэков в тюменских колониях

Заключенным тюменских колоний нельзя получать в посылках рыбу и мясо

08 февраля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Заключенные тюменских колоний хотят получать больше блюд из рыбы и мяса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пресс-службе УФСИН России по Тюменской области подтвердили, что заключенным исправительных учреждений региона запрещено получать в посылках сырые рыбу и мясо. Ранее URA.RU писало о том, что осужденные, отбывающие наказание в ИК-2, хотят чаще употреблять в пищу блюда, приготовленные из указанных продуктов. «[Запрет введен] в соответствии с правилами внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы. Сырые мясо и рыба входят в перечень продуктов питания, которые осужденным к лишению свободы запрещается получать в посылках, передачах, бандеролях или приобретать», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. Там добавили, что меню для осужденных разрабатывается так, чтобы в течение каждой недели одни и те же блюда не повторялись более двух-трех раз. Еда, приготовленная из одинаковых продуктов, на один и тот же прием пищи не подается. Ранее URA.RU писало о том, что заключенные ИК-2 УФСИН России по Тюменской хотят видеть на своих столах более разнообразную пищу. Осужденные, в частности, пожаловались на то, что получают слишком мало блюд из мяса и рыбы.

В пресс-службе УФСИН России по Тюменской области подтвердили, что заключенным исправительных учреждений региона запрещено получать в посылках сырые рыбу и мясо. Ранее URA.RU писало о том, что осужденные, отбывающие наказание в ИК-2, хотят чаще употреблять в пищу блюда, приготовленные из указанных продуктов. «[Запрет введен] в соответствии с правилами внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы. Сырые мясо и рыба входят в перечень продуктов питания, которые осужденным к лишению свободы запрещается получать в посылках, передачах, бандеролях или приобретать», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. Там добавили, что меню для осужденных разрабатывается так, чтобы в течение каждой недели одни и те же блюда не повторялись более двух-трех раз. Еда, приготовленная из одинаковых продуктов, на один и тот же прием пищи не подается. Ранее URA.RU писало о том, что заключенные ИК-2 УФСИН России по Тюменской хотят видеть на своих столах более разнообразную пищу. Осужденные, в частности, пожаловались на то, что получают слишком мало блюд из мяса и рыбы.