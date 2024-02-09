Вячеслава Ершова приговорили к условному наказанию Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 9 февраля признал депутата Курчатовского районного совета областного центра Вячеслава Ершова виновным в коррупции и незаконном хранении боеприпасов. Но, как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, народного избранника приговорили к условному наказанию и выплате штрафа.

«Признать Ершова виновным. Приговорить его к пяти годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей», — зачитала приговор судья Ирина Шершикова. Сам Ершов от комментариев отказался.

Ершов был задержан в марте 2022 года. Его обвинили в даче взятки леснику. За это тот должен был предоставить депутату земельный участок в Сосновском районе. Однако лесник обратился в правоохранительные органы. Ершова задержали при попытке передать деньги. В ходе следствия в деле появился новый преступный эпизод о незаконном хранении боеприпасов.

После задержания депутата отправили в СИЗО. Там он признал вину в попытке подкупить лесника, что послужило основанием для смягчения ему меры пресечения. Однако с началом судебного процесса Ершов отказался от признательных показаний, заявив, что лесник спровоцировал его на передачу денег, а найденные в сейфе патроны принадлежат его умершему отцу, который и расписывался в акте хранения оружия. Проведенные экспертизы подтвердили правдивость слов Ершова лишь по второму преступлению. Однако у обвинения нашлись другие доказательства виновности депутата. Во время последнего слова он полностью признался в даче взятки, но полностью отверг обвинения в незаконном хранении боеприпасов.

Вячеслав Ершов отказался от комментариев Фото: Павел Сидоров © URA.RU