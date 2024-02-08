Житель ЯНАО, осужденный за убийство жены, уже убивал из ревности. Инсайд

09 февраля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Мужчина из Акарки, убивший жену, постоянно ее ревновал и уже убивал из ревности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Аксарки (ЯНАО), был приговорен судом за убийство жены к десяти годам лишения свободы. В ходе расследования дела выяснилось, что мотивом убийства стала ревность. Источник, присутствовавший на суде, сообщил URA.RU что ранее мужчина уже отбывал срок за убийство из ревности. «Осужденный ревновал жену, ранее он отсидел срок за убийство постороннего человека, к которому приревновал жену. Когда вернулся, то выяснил, что жена много времени проводила с его другом, и он решил отомстить уже самой женщине», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Там сообщили, что мужчина действительно убил жену из ревности, однако разглашать другие подробности отказались. Тело убитой женщины было обнаружено в Аксарке 9 ноября 2023 года. Под подозрение попал супруг покойной, было известно, что он уже сидел за убийство. Вскоре, ему предъявили обвинение и взяли под стражу. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного управления СК РФ. Дело с обвинительным заключением было передано в суд в начале января. В феврале суд Приуральского района приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Житель Аксарки (ЯНАО), был приговорен судом за убийство жены к десяти годам лишения свободы. В ходе расследования дела выяснилось, что мотивом убийства стала ревность. Источник, присутствовавший на суде, сообщил URA.RU что ранее мужчина уже отбывал срок за убийство из ревности. «Осужденный ревновал жену, ранее он отсидел срок за убийство постороннего человека, к которому приревновал жену. Когда вернулся, то выяснил, что жена много времени проводила с его другом, и он решил отомстить уже самой женщине», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Там сообщили, что мужчина действительно убил жену из ревности, однако разглашать другие подробности отказались. Тело убитой женщины было обнаружено в Аксарке 9 ноября 2023 года. Под подозрение попал супруг покойной, было известно, что он уже сидел за убийство. Вскоре, ему предъявили обвинение и взяли под стражу. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного управления СК РФ. Дело с обвинительным заключением было передано в суд в начале января. В феврале суд Приуральского района приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.