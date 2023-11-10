10 ноября 2023

Житель ЯНАО во время пьянки зарезал супругу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Мужчина взялся за нож из-за конфликта с супругой Фото:

Житель села Аксарка (ЯНАО) 9 ноября во время застолья повздорил с женой. В ходе конфликта ямалец нанес супруге несколько ударов ножом. По информации окружного управления СК РФ, женщина скончалась на месте происшествия.

«Ночью 9 ноября 2023 года в селе Аксарка Приуральского района мужчина, 1977 года рождения, распивая совместно с супругой алкоголь, в ходе конфликта нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в область живота. От полученных колото-резаных ранений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время он заключен под стражу.

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Житель села Аксарка (ЯНАО) 9 ноября во время застолья повздорил с женой. В ходе конфликта ямалец нанес супруге несколько ударов ножом. По информации окружного управления СК РФ, женщина скончалась на месте происшествия. «Ночью 9 ноября 2023 года в селе Аксарка Приуральского района мужчина, 1977 года рождения, распивая совместно с супругой алкоголь, в ходе конфликта нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в область живота. От полученных колото-резаных ранений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время он заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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