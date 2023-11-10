Житель ЯНАО во время пьянки зарезал супругу

Мужчина взялся за нож из-за конфликта с супругой
Житель села Аксарка (ЯНАО) 9 ноября во время застолья повздорил с женой. В ходе конфликта ямалец нанес супруге несколько ударов ножом. По информации окружного управления СК РФ, женщина скончалась на месте происшествия.
«Ночью 9 ноября 2023 года в селе Аксарка Приуральского района мужчина, 1977 года рождения, распивая совместно с супругой алкоголь, в ходе конфликта нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в область живота. От полученных колото-резаных ранений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время он заключен под стражу.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!