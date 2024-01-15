15 января 2024

В ЯНАО мужчина, зарезавший свою супругу, предстанет пред судом

Жителя Аксарки признали виновным в убийстве жены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, уголовное дело, убийство, нож
На Ямале заведено уголовное дело на мужчину, который зарезал свою жену Фото:

Жителя села Аксарка (ЯНАО) будут судить за убийство своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

«В Приуральском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве супруги. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый нанес ножевые ранения своей жене 9 ноября 2023 года во время конфликта. Женщина скончалась на месте. Известно, что мужчина, которого держат под стражей, ранее был судим.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя села Аксарка (ЯНАО) будут судить за убийство своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «В Приуральском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве супруги. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении ведомства. Обвиняемый нанес ножевые ранения своей жене 9 ноября 2023 года во время конфликта. Женщина скончалась на месте. Известно, что мужчина, которого держат под стражей, ранее был судим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...