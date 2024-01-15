В ЯНАО мужчина, зарезавший свою супругу, предстанет пред судом

На Ямале заведено уголовное дело на мужчину, который зарезал свою жену
Жителя села Аксарка (ЯНАО) будут судить за убийство своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.
«В Приуральском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве супруги. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемый нанес ножевые ранения своей жене 9 ноября 2023 года во время конфликта. Женщина скончалась на месте. Известно, что мужчина, которого держат под стражей, ранее был судим.
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