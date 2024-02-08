Житель ЯНАО получил приговор за жестокую расправу над женой

09 февраля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Житель Аксарки отправится в колонию за убийство супруги Фото: Илья Московец © URA.RU В Приуральском районе ЯНАО суд приговорил мужчину, убившего жену ножом в живот, к реальному тюремному сроку. Преступление произошло в ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Приуральском районе мужчина признан виновным в убийстве супруги 9 ноября 2023 года. Приговором суда виновному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. В ноябре прошлого года житель села Аксарка Приуральского района в ходе совместного застолья повздорил с женой и нанес ей несколько колото-резаных ран, в том числе и в область живота. Он попытался скрыться, но когда тело убитой было обнаружено, следователи посчитали его главным подозреваемым и задержали. Расследованием дела занялись специалисты следственного отдела, и в январе обвинительное заключение было передано в суд. Судебный процесс продолжался меньше месяца, судья вынес вердикт — десять лет в колонии строгого режима.

В Приуральском районе ЯНАО суд приговорил мужчину, убившего жену ножом в живот, к реальному тюремному сроку. Преступление произошло в ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Приуральском районе мужчина признан виновным в убийстве супруги 9 ноября 2023 года. Приговором суда виновному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. В ноябре прошлого года житель села Аксарка Приуральского района в ходе совместного застолья повздорил с женой и нанес ей несколько колото-резаных ран, в том числе и в область живота. Он попытался скрыться, но когда тело убитой было обнаружено, следователи посчитали его главным подозреваемым и задержали. Расследованием дела занялись специалисты следственного отдела, и в январе обвинительное заключение было передано в суд. Судебный процесс продолжался меньше месяца, судья вынес вердикт — десять лет в колонии строгого режима.