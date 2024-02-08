08 февраля 2024

Житель ЯНАО получил приговор за жестокую расправу над женой

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Житель Аксарки отправится в колонию за убийство супруги Фото:

В Приуральском районе ЯНАО суд приговорил мужчину, убившего жену ножом в живот, к реальному тюремному сроку. Преступление произошло в ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В Приуральском районе мужчина признан виновным в убийстве супруги 9 ноября 2023 года. Приговором суда виновному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

В ноябре прошлого года житель села Аксарка Приуральского района в ходе совместного застолья повздорил с женой и нанес ей несколько колото-резаных ран, в том числе и в область живота. Он попытался скрыться, но когда тело убитой было обнаружено, следователи посчитали его главным подозреваемым и задержали. Расследованием дела занялись специалисты следственного отдела, и в январе обвинительное заключение было передано в суд. Судебный процесс продолжался меньше месяца, судья вынес вердикт — десять лет в колонии строгого режима.

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В Приуральском районе ЯНАО суд приговорил мужчину, убившего жену ножом в живот, к реальному тюремному сроку. Преступление произошло в ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Приуральском районе мужчина признан виновным в убийстве супруги 9 ноября 2023 года. Приговором суда виновному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. В ноябре прошлого года житель села Аксарка Приуральского района в ходе совместного застолья повздорил с женой и нанес ей несколько колото-резаных ран, в том числе и в область живота. Он попытался скрыться, но когда тело убитой было обнаружено, следователи посчитали его главным подозреваемым и задержали. Расследованием дела занялись специалисты следственного отдела, и в январе обвинительное заключение было передано в суд. Судебный процесс продолжался меньше месяца, судья вынес вердикт — десять лет в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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