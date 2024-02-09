09 февраля 2024

Курганский замгубернатора рассказал, каким спортом увлекается

Курганский замгубернатора Алексеев признался в любви к зимним видам спорта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжня России 2019. Курган, старт, лыжня россии 2019
Курганский чиновник принял участие в «Лыжне России» Фото:

Замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев рассказал, что с детства увлекается зимними видами спорта. Об этом чиновник сообщил в своем telegram-канале.

«С детства люблю зимние виды спорта. Когда есть время, с удовольствием выбираюсь на курганскую лыжню», — рассказал в посте Алексеев.

Алексеев подчеркнул, что 10 февраля принял участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2024». Он добавил, что выходной день начал с активных занятий спортом.

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Замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев рассказал, что с детства увлекается зимними видами спорта. Об этом чиновник сообщил в своем telegram-канале. «С детства люблю зимние виды спорта. Когда есть время, с удовольствием выбираюсь на курганскую лыжню», — рассказал в посте Алексеев. Алексеев подчеркнул, что 10 февраля принял участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2024». Он добавил, что выходной день начал с активных занятий спортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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