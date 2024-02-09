Курганский замгубернатора рассказал, каким спортом увлекается

Курганский замгубернатора Алексеев признался в любви к зимним видам спорта

10 февраля 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Курганский чиновник принял участие в «Лыжне России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев рассказал, что с детства увлекается зимними видами спорта. Об этом чиновник сообщил в своем telegram-канале. «С детства люблю зимние виды спорта. Когда есть время, с удовольствием выбираюсь на курганскую лыжню», — рассказал в посте Алексеев. Алексеев подчеркнул, что 10 февраля принял участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2024». Он добавил, что выходной день начал с активных занятий спортом.

Замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев рассказал, что с детства увлекается зимними видами спорта. Об этом чиновник сообщил в своем telegram-канале. «С детства люблю зимние виды спорта. Когда есть время, с удовольствием выбираюсь на курганскую лыжню», — рассказал в посте Алексеев. Алексеев подчеркнул, что 10 февраля принял участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2024». Он добавил, что выходной день начал с активных занятий спортом.