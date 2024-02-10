Артемий Лебедев вступился за студента УрФУ, бросившего вызов Мизулиной. Видео

11 февраля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Ранее Екатерина Мизулина заставила студента УрФУ извиниться за слова об армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Визит Екатерины Мизулиной в Екатеринбург Дизайнер и блогер Артемий Лебедев (648 тысяч подписчиков в группе «ВКонтакте») вступился за студента, который поставил под сомнение целесообразность срочной службы в армии на встрече в Уральском федеральном университете (УрФУ) с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Студент также неодобрительно высказался о ее деятельности. Информация об этом появилась в сети. «Это самый смелый поступок в жизни этого студента. Просто потрясающе! Он посмел подойти к микрофону и сказать что-то Мизулиной, отличное от того, что она хотела услышать. Это просто героизм считаю, что чуваку нужно дать медаль… Никто никогда в жизни не посмел ничего Мизулиной сказать, а тут вышел студент, достал меч правды и света», — сказал Артемий Лебедев в новостном выпуске, опубликованном в группе «ВКонтакте». Екатерина Мизулина прилетела в Екатеринбург 5 февраля. На следующий день она встретилась со студентами УрФУ, где один из учащихся поставил под сомнение срочную службу в армии, предложив оставить только контрактную форму службы. «Тебе может прилететь за дискредитацию нашей армии», — сказала Мизулина парню, после чего он извинился перед солдатами и срочниками. Екатерина Мизулина стала известна после многочисленных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в полицию на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев (648 тысяч подписчиков в группе «ВКонтакте») вступился за студента, который поставил под сомнение целесообразность срочной службы в армии на встрече в Уральском федеральном университете (УрФУ) с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Студент также неодобрительно высказался о ее деятельности. Информация об этом появилась в сети. «Это самый смелый поступок в жизни этого студента. Просто потрясающе! Он посмел подойти к микрофону и сказать что-то Мизулиной, отличное от того, что она хотела услышать. Это просто героизм считаю, что чуваку нужно дать медаль… Никто никогда в жизни не посмел ничего Мизулиной сказать, а тут вышел студент, достал меч правды и света», — сказал Артемий Лебедев в новостном выпуске, опубликованном в группе «ВКонтакте». Екатерина Мизулина прилетела в Екатеринбург 5 февраля. На следующий день она встретилась со студентами УрФУ, где один из учащихся поставил под сомнение срочную службу в армии, предложив оставить только контрактную форму службы. «Тебе может прилететь за дискредитацию нашей армии», — сказала Мизулина парню, после чего он извинился перед солдатами и срочниками. Екатерина Мизулина стала известна после многочисленных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в полицию на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.