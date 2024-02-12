12 февраля 2024

Курган на несколько часов останется без электричества

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Электричество отключат из-за плановых работ Фото:

В Кургане из-за плановых работ на несколько часов отключат электричество. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«По информации АО „СУЭНКО“, 13 февраля будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 08:00 до 16:30 для проведения технических работ света не будет по адресам: ж/д, Савельева, 18», — сообщили в telegram-канале администрации.

С 09:00 до 16:00 подача электроэнергии будет приостановлена в микрорайоне Левашово и СТ «Солнечная поляна». До 16:10 электричество отключат в микрорайоне Мостостроителей, СТ «Приозерный», «Мостовик», «Боровик», «Малиновка», «Сады Зауралья», «Малиновка-8».

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В Кургане из-за плановых работ на несколько часов отключат электричество. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «По информации АО „СУЭНКО“, 13 февраля будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 08:00 до 16:30 для проведения технических работ света не будет по адресам: ж/д, Савельева, 18», — сообщили в telegram-канале администрации. С 09:00 до 16:00 подача электроэнергии будет приостановлена в микрорайоне Левашово и СТ «Солнечная поляна». До 16:10 электричество отключат в микрорайоне Мостостроителей, СТ «Приозерный», «Мостовик», «Боровик», «Малиновка», «Сады Зауралья», «Малиновка-8».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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