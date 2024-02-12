В Тюмени горожанкам предложили накачать губы и переодеться

Участие в проекте «Преображение» предполагает в обязательном порядке увеличение губ у косметолога
В Тюмени шоу-рум одежды запустил проект «Преображение», где горожанкам предлагается подстричься, переодеться и накачать губы. Информация об этом появилась на странице магазина в социальных сетях.
«Дарим образ от шоу-рума. Проект „Преображение“. Разбор гардероба от стилиста, окрашивание и стрижка от колориста-парикмахера. Увеличение губ от косметолога», — указано в объявлении.
Сейчас идет набор участниц на проект. Ранее URA.RU писало, что тюменские магазины одежды заманивают покупателей предлагая одежду для «пацанов с района» по мотивам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
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