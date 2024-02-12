12 февраля 2024

В Тюмени горожанкам предложили накачать губы и переодеться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гламур. Челябинск, девушка, помада, любовь, губы, макияж, гламур, проституция, секс, красное, женщина, губная помада, рот, шлюха, косметика, весна, сутенерство, поцелуй, молодежь, ботокс, гиалуроновая кислота, соблазн
Участие в проекте «Преображение» предполагает в обязательном порядке увеличение губ у косметолога Фото:

В Тюмени шоу-рум одежды запустил проект «Преображение», где горожанкам предлагается подстричься, переодеться и накачать губы. Информация об этом появилась на странице магазина в социальных сетях.

«Дарим образ от шоу-рума. Проект „Преображение“. Разбор гардероба от стилиста, окрашивание и стрижка от колориста-парикмахера. Увеличение губ от косметолога», — указано в объявлении.

Сейчас идет набор участниц на проект. Ранее URA.RU писало, что тюменские магазины одежды заманивают покупателей предлагая одежду для «пацанов с района» по мотивам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени шоу-рум одежды запустил проект «Преображение», где горожанкам предлагается подстричься, переодеться и накачать губы. Информация об этом появилась на странице магазина в социальных сетях. «Дарим образ от шоу-рума. Проект „Преображение“. Разбор гардероба от стилиста, окрашивание и стрижка от колориста-парикмахера. Увеличение губ от косметолога», — указано в объявлении. Сейчас идет набор участниц на проект. Ранее URA.RU писало, что тюменские магазины одежды заманивают покупателей предлагая одежду для «пацанов с района» по мотивам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...