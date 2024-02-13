Участники «голой вечеринки» не собираются ехать в ДНР вслед за Киркоровым

Участники «голой вечеринки» блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой не собираются ехать в ДНР, следуя примеру Народного артиста России Филиппа Киркорова. В частности такие планы отсутствуют у экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой, певицы Натальи Подольской, сообщили их представители URA.RU. Певица, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова, в случае поездки в ДНР, расскажет об этом своим зрителям.
Филипп Киркоров приехал в ДНР утром 13 февраля. После чего посетил больницу в Горловке. Там певец выступил перед ранеными, подарил подарки.
«Нет, не планируются [поездки в ДНР]», — ответила Ксения, агент Алены Водонаевой.
Также ответил Денис, концертный директор Натальи Подольской. «Нет, не планирует пока», — заявил он.
Певица Ольга Орлова пообещала, в случае возможной поездки в ДНР, сразу же рассказать об этом своим подписчикам. «Обязательно буду все сообщать [если будут запланированы какие-то поездки в ДНР] в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ)», — подчеркнула она.
Прошедшая в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года вечеринка Ивлеевой вызвала широкий общественный резонанс из-за откровенного дресс-кода. Произошло это после публикаций в Интернете видео и фотографий с мероприятия. После чего многие участники, так называемой, «голой вечеринки», в том числе и сама хозяйка, столкнулись с отменой череды концертов и исключением из новогодних телешоу. Коснулось это и Филиппа Киркорова, и Лолиты Милявской. Часть артистов принесла публичные извинения. Среди гостей мероприятия была замечена Ксения Собчак, Наталья Подольская, Джиган, Алена Водонаева, Ольга Орлова, Наталья Ионова (Глюкоза), Анна Asti.
В январе один из участник вечеринки — российский певец Дима Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, в другом забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.
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