Участники «голой вечеринки» не собираются ехать в ДНР вслед за Киркоровым

13 февраля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров поселил 13 января больницу в Горловке (ДНР) Фото: wikipedia.org Участники «голой вечеринки» блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой не собираются ехать в ДНР, следуя примеру Народного артиста России Филиппа Киркорова. В частности такие планы отсутствуют у экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой, певицы Натальи Подольской, сообщили их представители URA.RU. Певица, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова, в случае поездки в ДНР, расскажет об этом своим зрителям. Филипп Киркоров приехал в ДНР утром 13 февраля. После чего посетил больницу в Горловке. Там певец выступил перед ранеными, подарил подарки. «Нет, не планируются [поездки в ДНР]», — ответила Ксения, агент Алены Водонаевой. Также ответил Денис, концертный директор Натальи Подольской. «Нет, не планирует пока», — заявил он. Певица Ольга Орлова пообещала, в случае возможной поездки в ДНР, сразу же рассказать об этом своим подписчикам. «Обязательно буду все сообщать [если будут запланированы какие-то поездки в ДНР] в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ)», — подчеркнула она. Прошедшая в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года вечеринка Ивлеевой вызвала широкий общественный резонанс из-за откровенного дресс-кода. Произошло это после публикаций в Интернете видео и фотографий с мероприятия. После чего многие участники, так называемой, «голой вечеринки», в том числе и сама хозяйка, столкнулись с отменой череды концертов и исключением из новогодних телешоу. Коснулось это и Филиппа Киркорова, и Лолиты Милявской. Часть артистов принесла публичные извинения. Среди гостей мероприятия была замечена Ксения Собчак, Наталья Подольская, Джиган, Алена Водонаева, Ольга Орлова, Наталья Ионова (Глюкоза), Анна Asti. В январе один из участник вечеринки — российский певец Дима Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, в другом забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники «голой вечеринки» блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой не собираются ехать в ДНР, следуя примеру Народного артиста России Филиппа Киркорова. В частности такие планы отсутствуют у экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой, певицы Натальи Подольской, сообщили их представители URA.RU. Певица, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова, в случае поездки в ДНР, расскажет об этом своим зрителям. Филипп Киркоров приехал в ДНР утром 13 февраля. После чего посетил больницу в Горловке. Там певец выступил перед ранеными, подарил подарки. «Нет, не планируются [поездки в ДНР]», — ответила Ксения, агент Алены Водонаевой. Также ответил Денис, концертный директор Натальи Подольской. «Нет, не планирует пока», — заявил он. Певица Ольга Орлова пообещала, в случае возможной поездки в ДНР, сразу же рассказать об этом своим подписчикам. «Обязательно буду все сообщать [если будут запланированы какие-то поездки в ДНР] в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ)», — подчеркнула она. Прошедшая в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года вечеринка Ивлеевой вызвала широкий общественный резонанс из-за откровенного дресс-кода. Произошло это после публикаций в Интернете видео и фотографий с мероприятия. После чего многие участники, так называемой, «голой вечеринки», в том числе и сама хозяйка, столкнулись с отменой череды концертов и исключением из новогодних телешоу. Коснулось это и Филиппа Киркорова, и Лолиты Милявской. Часть артистов принесла публичные извинения. Среди гостей мероприятия была замечена Ксения Собчак, Наталья Подольская, Джиган, Алена Водонаева, Ольга Орлова, Наталья Ионова (Глюкоза), Анна Asti. В январе один из участник вечеринки — российский певец Дима Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, в другом забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.