Депутат ГД Ильтяков соболезнует родным легендарного генерала

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Александр Ильтяков выразил соболезнования родным генерала Валерия Востротина Фото:

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков выразил слова соболезнования по поводу смерти умершего героя СССР генерала-полковника Валерия Востротина, который, с его слов, представлял интересы региона в двух созывах Госдумы. Об этом он пишет в своем telegram-канале.

«В течении двух созывов Валерий Александрович [Востротин] продуктивно представлял интересы Курганской области в Государственной Думы. Он легендарный воин. Герой афганских событий. <…> Я искренне горд и благодарен судьбе, что лично был знаком с ним. С ним вместе когда-то „обмывали“ мои первые „звездочки“ на погонах. Дорогой Валерий Александрович покойся с миром», — пишет Ильтяков. Депутат отмечает, что жалеет о том, что они с генералом «не дождались победы» РФ в спецоперации.

Ранее URA.RU писало, что герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, уроженец Челябинской области, скончался на 72-м году жизни 13 февраля. Как сообщал «Коммерсант», два года он боролся с тяжелым заболеванием. По информации издания, генерал в Афганистане командовал 345-м гвардейским полком. В его составе была 9-я парашютно-десантная рота, которую прославил в своем фильме «9 рота» Федор Бондарчук. Основой для его картины послужил реальный бой за высоту 3234.

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Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков выразил слова соболезнования по поводу смерти умершего героя СССР генерала-полковника Валерия Востротина, который, с его слов, представлял интересы региона в двух созывах Госдумы. Об этом он пишет в своем telegram-канале. «В течении двух созывов Валерий Александрович [Востротин] продуктивно представлял интересы Курганской области в Государственной Думы. Он легендарный воин. Герой афганских событий. <…> Я искренне горд и благодарен судьбе, что лично был знаком с ним. С ним вместе когда-то „обмывали“ мои первые „звездочки“ на погонах. Дорогой Валерий Александрович покойся с миром», — пишет Ильтяков. Депутат отмечает, что жалеет о том, что они с генералом «не дождались победы» РФ в спецоперации. Ранее URA.RU писало, что герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, уроженец Челябинской области, скончался на 72-м году жизни 13 февраля. Как сообщал «Коммерсант», два года он боролся с тяжелым заболеванием. По информации издания, генерал в Афганистане командовал 345-м гвардейским полком. В его составе была 9-я парашютно-десантная рота, которую прославил в своем фильме «9 рота» Федор Бондарчук. Основой для его картины послужил реальный бой за высоту 3234.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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