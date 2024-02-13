Депутат ГД Ильтяков соболезнует родным легендарного генерала

13 февраля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков выразил соболезнования родным генерала Валерия Востротина Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков выразил слова соболезнования по поводу смерти умершего героя СССР генерала-полковника Валерия Востротина, который, с его слов, представлял интересы региона в двух созывах Госдумы. Об этом он пишет в своем telegram-канале. «В течении двух созывов Валерий Александрович [Востротин] продуктивно представлял интересы Курганской области в Государственной Думы. Он легендарный воин. Герой афганских событий. <…> Я искренне горд и благодарен судьбе, что лично был знаком с ним. С ним вместе когда-то „обмывали“ мои первые „звездочки“ на погонах. Дорогой Валерий Александрович покойся с миром», — пишет Ильтяков. Депутат отмечает, что жалеет о том, что они с генералом «не дождались победы» РФ в спецоперации. Ранее URA.RU писало, что герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, уроженец Челябинской области, скончался на 72-м году жизни 13 февраля. Как сообщал «Коммерсант», два года он боролся с тяжелым заболеванием. По информации издания, генерал в Афганистане командовал 345-м гвардейским полком. В его составе была 9-я парашютно-десантная рота, которую прославил в своем фильме «9 рота» Федор Бондарчук. Основой для его картины послужил реальный бой за высоту 3234.

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков выразил слова соболезнования по поводу смерти умершего героя СССР генерала-полковника Валерия Востротина, который, с его слов, представлял интересы региона в двух созывах Госдумы. Об этом он пишет в своем telegram-канале. «В течении двух созывов Валерий Александрович [Востротин] продуктивно представлял интересы Курганской области в Государственной Думы. Он легендарный воин. Герой афганских событий. <…> Я искренне горд и благодарен судьбе, что лично был знаком с ним. С ним вместе когда-то „обмывали“ мои первые „звездочки“ на погонах. Дорогой Валерий Александрович покойся с миром», — пишет Ильтяков. Депутат отмечает, что жалеет о том, что они с генералом «не дождались победы» РФ в спецоперации. Ранее URA.RU писало, что герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, уроженец Челябинской области, скончался на 72-м году жизни 13 февраля. Как сообщал «Коммерсант», два года он боролся с тяжелым заболеванием. По информации издания, генерал в Афганистане командовал 345-м гвардейским полком. В его составе была 9-я парашютно-десантная рота, которую прославил в своем фильме «9 рота» Федор Бондарчук. Основой для его картины послужил реальный бой за высоту 3234.