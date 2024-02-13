Умер Герой России генерал Валерий Востротин

13 февраля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Два года генерал-«афганец» боролся с тяжелой болезнью Фото: Илья Московец © URA.RU Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, уроженец Челябинской области, скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Общероссийской организации военных инвалидов «Воин», которой он руководил. «Генерал Востротин скончался 13 февраля в загородном доме. Два года он боролся с тяжелым заболеванием», — пишет «Коммерсант». Востротин получил звание героя СССР за выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году. Он два дня не дожил до 35-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана (дата отмечается 15 февраля). По информации издания, Валерий Востротин в Афганистане командовал 345-м гвардейским полком. В его составе была 9-я парашютно-десантная рота, которую прославил в своем фильме «9 рота» Федор Бондарчук. Основой для его картины послужил реальный бой за высоту 3234.

Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, уроженец Челябинской области, скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Общероссийской организации военных инвалидов «Воин», которой он руководил. «Генерал Востротин скончался 13 февраля в загородном доме. Два года он боролся с тяжелым заболеванием», — пишет «Коммерсант». Востротин получил звание героя СССР за выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году. Он два дня не дожил до 35-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана (дата отмечается 15 февраля). По информации издания, Валерий Востротин в Афганистане командовал 345-м гвардейским полком. В его составе была 9-я парашютно-десантная рота, которую прославил в своем фильме «9 рота» Федор Бондарчук. Основой для его картины послужил реальный бой за высоту 3234.