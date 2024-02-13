Умер Герой России генерал Валерий Востротин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, траур, гвоздики, цветы, черная лента, память, набережная, стихийный мемориал
Два года генерал-«афганец» боролся с тяжелой болезнью Фото:

Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, уроженец Челябинской области, скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Общероссийской организации военных инвалидов «Воин», которой он руководил.

«Генерал Востротин скончался 13 февраля в загородном доме. Два года он боролся с тяжелым заболеванием», — пишет «Коммерсант».

Востротин получил звание героя СССР за выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году. Он два дня не дожил до 35-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана (дата отмечается 15 февраля).

По информации издания, Валерий Востротин в Афганистане командовал 345-м гвардейским полком. В его составе была 9-я парашютно-десантная рота, которую прославил в своем фильме «9 рота» Федор Бондарчук. Основой для его картины послужил реальный бой за высоту 3234.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, уроженец Челябинской области, скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Общероссийской организации военных инвалидов «Воин», которой он руководил. «Генерал Востротин скончался 13 февраля в загородном доме. Два года он боролся с тяжелым заболеванием», — пишет «Коммерсант». Востротин получил звание героя СССР за выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году. Он два дня не дожил до 35-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана (дата отмечается 15 февраля). По информации издания, Валерий Востротин в Афганистане командовал 345-м гвардейским полком. В его составе была 9-я парашютно-десантная рота, которую прославил в своем фильме «9 рота» Федор Бондарчук. Основой для его картины послужил реальный бой за высоту 3234.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...