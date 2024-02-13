После публикации URA.RU в Тюмени наказали сотрудника школы

После публикации URA.RU о том, что в тюменской школе №27 завелись тараканы, сотрудник образовательного учреждения был оштрафован на 5000 рублей. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.
«Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени провела проверку в школе с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора по Тюменской области. В ходе которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе связанные с проведением профилактических осмотров и дезинсекции. Прокуратура округа внесла директору школы представление об устранении нарушений закона», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что заведующему хозяйством школы №27 был объявлен выговор. По постановлению прокуратуры он был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5000 рублей.
Ранее агентство писало о том, что в тюменской школе №27 произошло нашествие тараканов. В городском департаменте образования агентству сообщили, что в школе знают о проблемах с насекомыми. В ноябре 2023 года там прошла дезинсекция, но она не помогла.
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