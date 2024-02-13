13 февраля 2024

После публикации URA.RU в Тюмени наказали сотрудника школы

Сотрудника тюменской школы оштрафовали за тараканов в учебном заведении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр развития детей и молодежи. Свердловская область, Первоуральск, школа, табличка, директор
Сотрудник тюменской школы №27 был оштрафован на 5 тыс. рублей за тараканов в учебном заведении Фото:

После публикации URA.RU о том, что в тюменской школе №27 завелись тараканы, сотрудник образовательного учреждения был оштрафован на 5000 рублей. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени провела проверку в школе с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора по Тюменской области. В ходе которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе связанные с проведением профилактических осмотров и дезинсекции. Прокуратура округа внесла директору школы представление об устранении нарушений закона», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что заведующему хозяйством школы №27 был объявлен выговор. По постановлению прокуратуры он был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5000 рублей.

Ранее агентство писало о том, что в тюменской школе №27 произошло нашествие тараканов. В городском департаменте образования агентству сообщили, что в школе знают о проблемах с насекомыми. В ноябре 2023 года там прошла дезинсекция, но она не помогла.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После публикации URA.RU о том, что в тюменской школе №27 завелись тараканы, сотрудник образовательного учреждения был оштрафован на 5000 рублей. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени провела проверку в школе с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора по Тюменской области. В ходе которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе связанные с проведением профилактических осмотров и дезинсекции. Прокуратура округа внесла директору школы представление об устранении нарушений закона», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что заведующему хозяйством школы №27 был объявлен выговор. По постановлению прокуратуры он был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5000 рублей. Ранее агентство писало о том, что в тюменской школе №27 произошло нашествие тараканов. В городском департаменте образования агентству сообщили, что в школе знают о проблемах с насекомыми. В ноябре 2023 года там прошла дезинсекция, но она не помогла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...