Глава тюменского депобразования Ефремова поделилась впечатлениями от работы

Новый глава департамента Тюменской области Вероника Ефремова пожаловалась на бессонные ночи из-за смены работы. Подробно о своих впечатлениях она рассказала в своем telegram-канале.
«Переход в один день не прост. Это далеко не то же самое, что снять пальто ректора и надеть пиджак гос. служащего. Было нелегко эмоционально и физически, так как нужно переключаться с привычных для меня задач на новые», — поделилась в социальных сетях Ефремова.
Она также добавила, что с переходом на работу в департамент приобрела новые знания, новую ответственность, огромные пласты информации и бессонные ночи. Ранее Ефремова была ректором Тюменского индустриального университета. Она была назначена директором департамента образования Тюменской области вместо Дины Горковец.
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