Глава тюменского депобразования Ефремова поделилась впечатлениями от работы

14 февраля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Вероника Ефремова страдает бессонницей на новом месте работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый глава департамента Тюменской области Вероника Ефремова пожаловалась на бессонные ночи из-за смены работы. Подробно о своих впечатлениях она рассказала в своем telegram-канале. Сотрудники тюменского депобразования боятся новой руководительницы «Переход в один день не прост. Это далеко не то же самое, что снять пальто ректора и надеть пиджак гос. служащего. Было нелегко эмоционально и физически, так как нужно переключаться с привычных для меня задач на новые», — поделилась в социальных сетях Ефремова. Она также добавила, что с переходом на работу в департамент приобрела новые знания, новую ответственность, огромные пласты информации и бессонные ночи. Ранее Ефремова была ректором Тюменского индустриального университета. Она была назначена директором департамента образования Тюменской области вместо Дины Горковец.

Новый глава департамента Тюменской области Вероника Ефремова пожаловалась на бессонные ночи из-за смены работы. Подробно о своих впечатлениях она рассказала в своем telegram-канале. «Переход в один день не прост. Это далеко не то же самое, что снять пальто ректора и надеть пиджак гос. служащего. Было нелегко эмоционально и физически, так как нужно переключаться с привычных для меня задач на новые», — поделилась в социальных сетях Ефремова. Она также добавила, что с переходом на работу в департамент приобрела новые знания, новую ответственность, огромные пласты информации и бессонные ночи. Ранее Ефремова была ректором Тюменского индустриального университета. Она была назначена директором департамента образования Тюменской области вместо Дины Горковец.