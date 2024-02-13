13 февраля 2024

Глава тюменского депобразования Ефремова поделилась впечатлениями от работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вероника Ефремова страдает бессонницей на новом месте работы Фото:

Новый глава департамента Тюменской области Вероника Ефремова пожаловалась на бессонные ночи из-за смены работы. Подробно о своих впечатлениях она рассказала в своем telegram-канале.

Сотрудники тюменского депобразования боятся новой руководительницы

«Переход в один день не прост. Это далеко не то же самое, что снять пальто ректора и надеть пиджак гос. служащего. Было нелегко эмоционально и физически, так как нужно переключаться с привычных для меня задач на новые», — поделилась в социальных сетях Ефремова.

Она также добавила, что с переходом на работу в департамент приобрела новые знания, новую ответственность, огромные пласты информации и бессонные ночи. Ранее Ефремова была ректором Тюменского индустриального университета. Она была назначена директором департамента образования Тюменской области вместо Дины Горковец.

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Новый глава департамента Тюменской области Вероника Ефремова пожаловалась на бессонные ночи из-за смены работы. Подробно о своих впечатлениях она рассказала в своем telegram-канале. «Переход в один день не прост. Это далеко не то же самое, что снять пальто ректора и надеть пиджак гос. служащего. Было нелегко эмоционально и физически, так как нужно переключаться с привычных для меня задач на новые», — поделилась в социальных сетях Ефремова. Она также добавила, что с переходом на работу в департамент приобрела новые знания, новую ответственность, огромные пласты информации и бессонные ночи. Ранее Ефремова была ректором Тюменского индустриального университета. Она была назначена директором департамента образования Тюменской области вместо Дины Горковец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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