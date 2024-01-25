Сотрудники тюменского депобра боятся новой руководительницы

Новый директор тюменского департамента образования навела страх на сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Назначение Вероники Ефремовой на должность директора департамента и науки Тюменской области повергло сотрудников в шок. Некоторые чиновники даже подумывают об увольнении. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к департаменту.

«Она известна как очень требовательный и жесткий управленец. Работать с ней чиновники не хотят. Сотрудники все больше ностальгируют по прежней руководительнице Дине Горковец. По их словам, работать с ней было намного спокойнее», — сообщают собеседники агентства.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее Вероника Ефремова покинула пост ректора ТИУ и возглавила областной департамент образования и науки. На ее место, как и прогнозировало агентство, назначен варяг: экс-проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Юрий Клочков.