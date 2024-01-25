Сотрудники тюменского депобра боятся новой руководительницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, руки
Новый директор тюменского департамента образования навела страх на сотрудников Фото:

Назначение Вероники Ефремовой на должность директора департамента и науки Тюменской области повергло сотрудников в шок. Некоторые чиновники даже подумывают об увольнении. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к департаменту.

«Она известна как очень требовательный и жесткий управленец. Работать с ней чиновники не хотят. Сотрудники все больше ностальгируют по прежней руководительнице Дине Горковец. По их словам, работать с ней было намного спокойнее», — сообщают собеседники агентства.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее Вероника Ефремова покинула пост ректора ТИУ и возглавила областной департамент образования и науки. На ее место, как и прогнозировало агентство, назначен варяг: экс-проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Юрий Клочков.

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Назначение Вероники Ефремовой на должность директора департамента и науки Тюменской области повергло сотрудников в шок. Некоторые чиновники даже подумывают об увольнении. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к департаменту. «Она известна как очень требовательный и жесткий управленец. Работать с ней чиновники не хотят. Сотрудники все больше ностальгируют по прежней руководительнице Дине Горковец. По их словам, работать с ней было намного спокойнее», — сообщают собеседники агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее Вероника Ефремова покинула пост ректора ТИУ и возглавила областной департамент образования и науки. На ее место, как и прогнозировало агентство, назначен варяг: экс-проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Юрий Клочков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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