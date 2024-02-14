В Тюмени хотят дать новую льготу военным, прошедшим СВО, Сирию и Чечню

Ветеранам боевых действий хотят дать право не платить за консультации юристов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области хотят дать новую льготу ветеранам боевых действий, что позволит им не платить за получение юридических услуг. Соответствующий законопроект внесен в областную думу. В случае его принятия привилегия распространится не только на тех, кто прошел СВО, но и на тех, кто участвовал в боевых действиях в Чечне, Афганистане, Дагестане и Сирии.

«В Тюменской области граждане, призванные по мобилизации, а также их близкие родственники, имеют право на оказание бесплатной юридической помощи. После возвращения с СВО практически все ее участники могут претендовать на получение статуса „Ветеран боевых действий“. После этого они должны иметь те же правовые возможности, которые были у них как у участников спецоперации», — говорится в проекте, внесенном в Тюменскую областную думу.

Его авторы предлагают расширить перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Как отмечается в документе, такая льгота уже существует в соседних ХМАО, ЯНАО и в Челябинской области. В случае утверждения законопроекта, привилегию получат и ветераны БД, заслужившие свой статус в боях на территории Чечни, Дагестана, Афганистана и Сирии.