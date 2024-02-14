Сенатор Муратов обсудил возможности ИИ в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский сенатор, зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов открыл площадку по искусственному интеллекту (ИИ) в Москве. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«В Москве в „Крокус Сити Холл“ прошел форум „Технологии и безопасность“. Я, как заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, открывал площадку „Искусственный интеллект: вызовы и возможности“, а также продолжил на ней работу как спикер. На мероприятии обсудили возможности и перспективы развития искусственного интеллекта в нашей стране и в мире», — написал Муратов.

Сенатор отметил, что развитие технологий ИИ в ближайшие годы станет ключевым вопросом национальной безопасности. По его словам, у России достаточный потенциал для победы в мировой гонке среди государств, ускоренно развивающим и внедряющим эти технологии. При этом Муратов добавил, что по опыту отдельных регионов карта развития и применения данных технологий в нашей стране еще неоднородна. «Нам еще предстоит много работы по преодолению цифрового неравенства», — подчеркнул политик. Сенатор считает, что тему ИИ необходимо продолжать развивать также на площадке Совета Федерации.

Ранее URA.RU писало, что Муратов предложил решать проблему нехватки кадров на предприятиях с помощью роботизации производства. По его мнению, это самое быстрое и правильное решение дефицита рабочих. Также политик выступал за то, чтобы делать упор на развитие робототехники вместо привлечения мигрантов.

Сенатор Сергей Муратов открыл площадку по ИИ в Москве Фото: telegram-канала Сергея Муратова

Муратов выступил спикером на мероприятии и отметил большую важность развития ИИ в стране Фото: telegram-канала Сергея Муратова