Курганский сенатор призвал развивать робототехнику вместо привлечения мигрантов

Сенатор Муратов считает, что роботизация производства перспективнее, чем привлечение трудовых мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов считает переход к роботизации и автоматизации процессов на промышленном производстве верной альтернативой использованию мигрантской рабочей силы и позволит решить кадровый дефицит на заводах страны. Об этом он пишет в своем telegram-канале.

«Единственной правильной возможностью в решении вопроса о нехватке трудовых ресурсов на оборонных и промышленных предприятиях остается именно роботизация и автоматизация производственных процессов, поиск новых технологий в производстве. <…> Нужно понимать, что процесс привлечения мигрантов — не бесплатный, он тоже затратный для бюджета страны: таможенное сопровождение, обучение, контроль, соцвопросы», — пишет Муратов. Он считает, что уже сейчас нужно думать о том, что будут делать мигранты в РФ, когда произойдет автоматизация, предположив, что большинство из них останутся с языковым барьером, низкой квалификацией и уровнем образования.

Стоимость внедрения робототехники, по словам Муратова, оправдана по сравнению с издержками на человеческий труд. «Простой пример: робот-манипулятор стоит от 300 тысяч рублей до 3 миллионов. При этом, он не ходит на больничный, в отпуск, на выходные. Нужно только обслуживать. У нас нет с вами другого пути, если мы хотим развивать нашу экономику и машиностроение», — отметил сенатор. Также Муратов привел в пример Китай, в котором установили 553 тысячи промышленных роботов за год. Он отметил, что России нужно стремиться к таким же показателям. При этом он считает, что жителям не стоит опасаться того, что из-за роботов они останутся безработными.

Ранее URA.RU писало, что сенатор Муратов предложил решать проблему нехватки кадров с помощью роботизации производства. Он заявлял, что программа по внедрению роботов и автоматизации должна работать на государственном уровне, а также отмечал необходимость стимулировать роботизацию предприятий, вплоть до субсидирования.