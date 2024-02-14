В Тюмени начался дефицит ветеринарных врачей

Платить ветеринарам в Тюмени готовы до 70 тысяч рублей
В Тюменской области начался дефицит ветеринарных врачей. Об этом в рассылке сообщает аналитическая служба рекрутингового агентства hh.ru.
«В регионе сегодня проще всего устроиться работать ветеринарным врачом. Конкуренция здесь одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,9 резюме», — говорится в сообщении.
Сообщается, что ветеринарам в Тюмени готовы платить от 57 до 69 тысяч рублей. Низкая конкуренция также наблюдается при соискании вакансии врача, токаря и дворника. Самой конкурентной сферой является торговля. На одну вакансию мерчандайзера приходится 2,4 вакансии.
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