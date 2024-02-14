14 февраля 2024

В Тюмени начался дефицит ветеринарных врачей

В Тюменской области на одну вакансию ветеринара приходится 0,9 резюме
© Служба новостей «URA.RU»
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День города Челябинск, даллакян карен, ветеринар, пкио гагарина
Платить ветеринарам в Тюмени готовы до 70 тысяч рублей Фото:

В Тюменской области начался дефицит ветеринарных врачей. Об этом в рассылке сообщает аналитическая служба рекрутингового агентства hh.ru.

«В регионе сегодня проще всего устроиться работать ветеринарным врачом. Конкуренция здесь одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,9 резюме», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ветеринарам в Тюмени готовы платить от 57 до 69 тысяч рублей. Низкая конкуренция также наблюдается при соискании вакансии врача, токаря и дворника. Самой конкурентной сферой является торговля. На одну вакансию мерчандайзера приходится 2,4 вакансии.

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В Тюменской области начался дефицит ветеринарных врачей. Об этом в рассылке сообщает аналитическая служба рекрутингового агентства hh.ru. «В регионе сегодня проще всего устроиться работать ветеринарным врачом. Конкуренция здесь одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,9 резюме», — говорится в сообщении. Сообщается, что ветеринарам в Тюмени готовы платить от 57 до 69 тысяч рублей. Низкая конкуренция также наблюдается при соискании вакансии врача, токаря и дворника. Самой конкурентной сферой является торговля. На одну вакансию мерчандайзера приходится 2,4 вакансии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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