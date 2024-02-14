14 февраля 2024

Челябинец, увернувшийся от украинского дрона, вернулся домой. Видео

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Похороны, Константин Глушков. Челябинск, нашивка z, шеврон z
После двухнедельного отпуска боец собирается на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Челябинской области с позывным «Бабай», подбивший три украинских дрона, ловко увернувшись от одного из них, приехал домой в отпуск. В социальных сетях опубликовано видео со встречи героя.

«Мой родной сыночек! Приехал», — говорит на видео, опубликованном в группе «Специальная Военная Операция (СВО) РФ» в «ВКонтакте», мама «Бабая», Галия.

На видео вся семья тепло встречает военного. Вместе они смотрят кадры его подвига.

«Он защитник. Я же, когда он маленький был, я знала уже, он будет нас защищать. Он обещал мне, вот так показал мне [показывает на грудь] мама, говорит, я вернусь с орденами», — говорит мать «Бабая».

«Бабай» стал национальным героем после того, как видео с его подвигом опубликовали в сети. На нем он подбивает один украинский дрон, после ловко уворачивается от второго, а затем подбивает и третий. Свои действия он объяснил тем, что хотел защитить младшего товарища и командира.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер связался с «Бабаем» по видеосвязи. Он поблагодарил его за мужество и героизм. С семьей военного областные власти установили тесную связь. За свой подвиг «Бабай» получил знак отличия «За смелость и отвагу».

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Житель Челябинской области с позывным «Бабай», подбивший три украинских дрона, ловко увернувшись от одного из них, приехал домой в отпуск. В социальных сетях опубликовано видео со встречи героя. «Мой родной сыночек! Приехал», — говорит на видео, опубликованном в группе «Специальная Военная Операция (СВО) РФ» в «ВКонтакте», мама «Бабая», Галия. На видео вся семья тепло встречает военного. Вместе они смотрят кадры его подвига. «Он защитник. Я же, когда он маленький был, я знала уже, он будет нас защищать. Он обещал мне, вот так показал мне [показывает на грудь] мама, говорит, я вернусь с орденами», — говорит мать «Бабая». «Бабай» стал национальным героем после того, как видео с его подвигом опубликовали в сети. На нем он подбивает один украинский дрон, после ловко уворачивается от второго, а затем подбивает и третий. Свои действия он объяснил тем, что хотел защитить младшего товарища и командира. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер связался с «Бабаем» по видеосвязи. Он поблагодарил его за мужество и героизм. С семьей военного областные власти установили тесную связь. За свой подвиг «Бабай» получил знак отличия «За смелость и отвагу».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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