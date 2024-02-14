Челябинец, увернувшийся от украинского дрона, вернулся домой. Видео

15 февраля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

После двухнедельного отпуска боец собирается на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Челябинской области с позывным «Бабай», подбивший три украинских дрона, ловко увернувшись от одного из них, приехал домой в отпуск. В социальных сетях опубликовано видео со встречи героя. «Мой родной сыночек! Приехал», — говорит на видео, опубликованном в группе «Специальная Военная Операция (СВО) РФ» в «ВКонтакте», мама «Бабая», Галия. На видео вся семья тепло встречает военного. Вместе они смотрят кадры его подвига. «Он защитник. Я же, когда он маленький был, я знала уже, он будет нас защищать. Он обещал мне, вот так показал мне [показывает на грудь] мама, говорит, я вернусь с орденами», — говорит мать «Бабая». «Бабай» стал национальным героем после того, как видео с его подвигом опубликовали в сети. На нем он подбивает один украинский дрон, после ловко уворачивается от второго, а затем подбивает и третий. Свои действия он объяснил тем, что хотел защитить младшего товарища и командира. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер связался с «Бабаем» по видеосвязи. Он поблагодарил его за мужество и героизм. С семьей военного областные власти установили тесную связь. За свой подвиг «Бабай» получил знак отличия «За смелость и отвагу».

Житель Челябинской области с позывным «Бабай», подбивший три украинских дрона, ловко увернувшись от одного из них, приехал домой в отпуск. В социальных сетях опубликовано видео со встречи героя. «Мой родной сыночек! Приехал», — говорит на видео, опубликованном в группе «Специальная Военная Операция (СВО) РФ» в «ВКонтакте», мама «Бабая», Галия. На видео вся семья тепло встречает военного. Вместе они смотрят кадры его подвига. «Он защитник. Я же, когда он маленький был, я знала уже, он будет нас защищать. Он обещал мне, вот так показал мне [показывает на грудь] мама, говорит, я вернусь с орденами», — говорит мать «Бабая». «Бабай» стал национальным героем после того, как видео с его подвигом опубликовали в сети. На нем он подбивает один украинский дрон, после ловко уворачивается от второго, а затем подбивает и третий. Свои действия он объяснил тем, что хотел защитить младшего товарища и командира. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер связался с «Бабаем» по видеосвязи. Он поблагодарил его за мужество и героизм. С семьей военного областные власти установили тесную связь. За свой подвиг «Бабай» получил знак отличия «За смелость и отвагу».