Полиция Кургана изъяла имущество вероятных автоподставщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники уголовного розыска курганского УМВД вместе с бойцами СОБР задержали и изъяли имущество подозреваемых в мошенничестве. Трое горожан стали фигурантами уголовного дела о махинациях в сфере автострахования — по версии обвинения они незаконно получили деньги у страховой, совершив автоподставу. Об этом сообщает telegram-канал региональной полиции.

«Сотрудниками уголовного розыска задержаны трое курганцев, подозреваемых в совершении мошенничества в сфере страхования в составе организованной группы», — информирует ведомство своих подписчиков. У подозреваемых были изъяты четыре иномарки, деньги, телефоны с компьютерами и документы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Силовики считают, что трое мужчин инсценировали ДТП на территории Кетовского округа. После этого они обратились в страховую и получили выплату в размере 400 тысяч. Возможный обман страховой компании вскрылся в результате проверки полиции.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют их на причастность к похожим преступлениям. Суд отказался помещать задержанных под стражу, избрав запрет совершения определенных действий.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали курганца, продававшего поддельные полисы ОСАГО. О мошеннике стало известно после обращения в полицию автовладельца, которому страховая компания отказала в выплате из-за фиктивного полиса.

Полиция Кургана изъяла иномарку по делу об автоподставе и мошенничестве Фото: УМВД России по Курганской области

Subaru и еще три иномарки поместили на спецстоянку в ходе расследования уголовного дела на курганских автоподставщиков Фото: УМВД России по Курганской области