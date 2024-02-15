Путин покинул «Уралвагонзавод». Видео

15 февраля 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прилетел в Свердловскую область днем 15 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Президент России Владимир Путин завершил рабочий визит на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех). Здесь он пообщался с рабочими, сделал фото на фоне танка, а также осмотрел цех. Как президентский кортеж покидал территорию предприятия, заметил корреспондент URA.RU. «Глава государства осматривает новый цех трансмиссий, знакомится с производством бронетехники», — писал в telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Экскурсию главе государства провел гендиректор концерна УВЗ Александр Потапов, с ними также был вице-премьер Денис Мантуров. Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своих соцсетях публиковал видео, как Путин пожал руку рабочему, который сказал ему: «Трудимся, Владимир Владимирович», а также сделал фото на фоне танка. Рабочие задавали президенту самые разные вопросы. В частности, о том, будет ли продлена программа «Молодая семья» и как будет решаться вопрос с дефицитом кадров. Предполагалось также, что президент может посетить обновленную школу №32. Косвенным подтверждением была самоизоляция директора и усиление мер безопасности у школы днем 15 февраля. Но, судя по онлайн-камерам, отряд сопровождения так и не дождался президента возле учреждения. Следующая точка в маршруте президента — завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Там он проведет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Все самое интересное о визите Путина в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин завершил рабочий визит на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех). Здесь он пообщался с рабочими, сделал фото на фоне танка, а также осмотрел цех. Как президентский кортеж покидал территорию предприятия, заметил корреспондент URA.RU. «Глава государства осматривает новый цех трансмиссий, знакомится с производством бронетехники», — писал в telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Экскурсию главе государства провел гендиректор концерна УВЗ Александр Потапов, с ними также был вице-премьер Денис Мантуров. Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своих соцсетях публиковал видео, как Путин пожал руку рабочему, который сказал ему: «Трудимся, Владимир Владимирович», а также сделал фото на фоне танка. Рабочие задавали президенту самые разные вопросы. В частности, о том, будет ли продлена программа «Молодая семья» и как будет решаться вопрос с дефицитом кадров. Предполагалось также, что президент может посетить обновленную школу №32. Косвенным подтверждением была самоизоляция директора и усиление мер безопасности у школы днем 15 февраля. Но, судя по онлайн-камерам, отряд сопровождения так и не дождался президента возле учреждения. Следующая точка в маршруте президента — завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Там он проведет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Все самое интересное о визите Путина в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU.