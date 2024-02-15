Президент России Владимир Путин завершил рабочий визит на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех). Здесь он пообщался с рабочими, сделал фото на фоне танка, а также осмотрел цех. Как президентский кортеж покидал территорию предприятия, заметил корреспондент URA.RU.
«Глава государства осматривает новый цех трансмиссий, знакомится с производством бронетехники», — писал в telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Экскурсию главе государства провел гендиректор концерна УВЗ Александр Потапов, с ними также был вице-премьер Денис Мантуров. Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своих соцсетях публиковал видео, как Путин пожал руку рабочему, который сказал ему: «Трудимся, Владимир Владимирович», а также сделал фото на фоне танка.
Рабочие задавали президенту самые разные вопросы. В частности, о том, будет ли продлена программа «Молодая семья» и как будет решаться вопрос с дефицитом кадров. Предполагалось также, что президент может посетить обновленную школу №32. Косвенным подтверждением была самоизоляция директора и усиление мер безопасности у школы днем 15 февраля. Но, судя по онлайн-камерам, отряд сопровождения так и не дождался президента возле учреждения.
Следующая точка в маршруте президента — завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Там он проведет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Все самое интересное о визите Путина в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.