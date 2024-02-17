ВСУ подтвердили, что часть боевиков сдалось в плен во время бегства под Авдеевкой

Тарнавский: часть боевиков ВСУ сдалось в плен во время бегства под Авдеевкой

17 февраля 2024 в 02:50 Размер текста - 17 +

Тарнавский подтвердил пленение украинских военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время бегства под Авдеевкой часть украинских военнослужащих сдалась в плен. Это подтвердил командующий оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины «Таврия» Александр Тарнавский. «В случае необходимости они (украинские военнослужащие — прим. URA.RU) отходят на новые позиции. Во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен», — написал Тарнавский в своем telegram-канале. Также он сообщил, что сейчас затруднена эвакуация раненых. ВСУ отступили из центрального района города. Армия Украины официально подтвердила свое отступление из укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки в ДНР. Российские войска уже заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продвинулись в направлении квартала многоэтажек. Теперь в центре города — на месте братской могилы советских солдат, установлен российский флаг.

Во время бегства под Авдеевкой часть украинских военнослужащих сдалась в плен. Это подтвердил командующий оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины «Таврия» Александр Тарнавский. «В случае необходимости они (украинские военнослужащие — прим. URA.RU) отходят на новые позиции. Во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен», — написал Тарнавский в своем telegram-канале. Также он сообщил, что сейчас затруднена эвакуация раненых. ВСУ отступили из центрального района города. Армия Украины официально подтвердила свое отступление из укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки в ДНР. Российские войска уже заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продвинулись в направлении квартала многоэтажек. Теперь в центре города — на месте братской могилы советских солдат, установлен российский флаг.